Obras – Teste de poluição dos túneis subterrâneos de Flammarion – Observatório

Data de publicação: 18 de agosto de 2023

O que esse trabalho envolve?

Essencial e regulamentar, realizar testes de poluição garantirá a segurança dos trabalhadores e moradores locais durante o trabalho. O objetivo é garantir que não haja componentes no solo, como amianto ou hidrocarbonetos. Amostras de solo serão coletadas na entrada dos passagens subterrâneas para pedestres conhecidas como "Flammarion" e "Observatory" e no meio da RN7.

Quanto tempo eles vão durar?

Para limitar interrupções no tráfego, essas amostras serão realizadas à noite. Eles duram cerca de duas semanas.

As amostras noturnas acontecerão na semana de 28 de agosto.

O que isso muda?

• As perturbações serão limitadas ao redor do túnel.

• O tráfego será mantido em todas as direções, com limite de velocidade a montante das áreas de construção (para garantir a segurança dos trabalhadores).