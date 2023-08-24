Trabalho – Início das obras de demolição nos canteiros centrais

Data de publicação: 9 de março de 2023

O trabalho de demolição nos canteiros centrais já começou.

O que esse trabalho envolve?

Na RN7, as faixas de bonde serão criadas no centro da via. Portanto, é necessário remover as medianas centrais (TPC).

Quanto tempo eles vão durar?

Fase 1: a partir de 13 de março em Juvisy-sur-Orge, por um período de cerca de uma semana.

Fase 2: a partir de 20 de março em Athis-Mons, por um período de cerca de uma semana.

A instalação das marcações para a delimitação do direito de passagem das obras rodoviárias será realizada durante a noite de domingo, 12/03/2023, a segunda-feira, 13/03/2023, a partir das 00h30. Isso visa limitar ao máximo os problemas de tráfego na RN7 e garantir a segurança das equipes durante a instalação das marcações.

O que isso muda?

A poluição sonora pode ser causada durante essas operações. Eles serão limitados o máximo possível.

Os motoristas poderão circular em 2 faixas em cada direção.

Vagas de estacionamento serão removidas no nível das zonas de trabalho para manter essas 2 faixas de tráfego em cada direção.

Uma redução pontual para 1 faixa em cada direção será implementada apenas entre a Rue Nouvelle e a Rue Charles Legendre no sentido norte-sul (a estrada é mais estreita ali).

A velocidade será limitada a montante das zonas de construção, para garantir a segurança dos trabalhadores.

Pedimos desculpas pelo transtorno e fique tranquilo de que estamos comprometidos em minimizar a interrupção em sua vida diária.

Agradecemos sua compreensão.