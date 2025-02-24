Obras - Observatório de passagem subterrânea para pedestres

Demolição do Passadito Subterrâneo para Pedestres do Observatório

O bonde T7 circulará no centro da RN7. Para isso, é necessário demolir e preencher a passagem subterrânea para pedestres conhecida como "Observatório".

Em que consiste o trabalho?

Como parte do projeto do bonde T7, a passagem subterrânea para pedestres "Observatório" na RN7 será removida. Após uma fase de remoção de amianto e um estudo de vibração próximo ao Observatório Camille Flammarion, sua demolição e preenchimento começarão.

Quanto tempo esse trabalho vai durar?

O trabalho ocorrerá por dois meses, excluindo os fins de semana, de 24 de fevereiro a 31 de maio de 2025, entre 7h e 20h.

A demolição e o preenchimento da passagem de pedestres ocorrerão em duas fases.

Fase 1: Lado oeste, de 24 de fevereiro a 17 de abril.

Fase 2: lado leste, de 17 de abril a 31 de maio.

O que isso muda?

Para pedestres:

O acesso às lojas e às entradas do estacionamento vizinho é mantido.

Caminhos para pedestres não serão mais possíveis no túnel, permanentemente. Para cruzar a RN7 com segurança, uma passagem de pedestres de superfície foi construída em agosto de 2024, no nível da Rue de l'Observatoire.

Para motoristas:

O tráfego na RN7 não será interrompido, mas sim ligeiramente reorganizado.

Para estacionamento:

Algumas vagas de estacionamento próximas ao viaduto subterrâneo serão temporariamente removidas durante a duração das obras.

Agradecemos sua compreensão e pedimos desculpas por qualquer transtorno causado.