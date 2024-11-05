Obras - Passagem subterrânea para pedestres Salengro

Demolição do túnel subterrâneo de pedestres Salengro

O bonde T7 circulará no centro da RN7. Para isso, é necessário remover a passagem subterrânea para pedestres conhecida como "Salengro".

Em que consiste o trabalho?

Diversos viadutos subterrâneos para pedestres precisam ser removidos para permitir a passagem do bonde T7 na RN7. A passagem subterrânea para pedestres conhecida como "Salengro" deve ser demolida e preenchida.

A demolição e o preenchimento da passagem de pedestres ocorrerão em duas fases.

Fase 1: Demolição no lado oeste

Demolição no lado oeste Fase 2: Demolição no lado leste

Quanto tempo eles vão durar?

O trabalho começará em 29 de outubro e continuará até fevereiro de 2025.

Eles acontecerão durante o dia (das 7h às 20h) e não serão ativos nos fins de semana.

O que isso muda?

Para pedestres:

• Caminhos para pedestres não são mais possíveis no viaduto subterrâneo, permanentemente. Travessias aéreas temporárias serão instaladas para cruzar a RN7.

• O acesso às lojas e às entradas de estacionamento vizinhos é mantido.

Para motoristas:

• O tráfego na RN7 será reorganizado, mas não desviado.

• A Rue Roger Salengro será feita de mão única durante a fase 1.

• Algumas vagas de estacionamento serão temporariamente removidas durante as obras.

Para ônibus:

• O ponto de ônibus "Centre Commercial Rigolet" na direção Paris-Province será mantido, mas temporariamente deslocado alguns metros na fase 1.

Agradecemos sua compreensão e pedimos desculpas por qualquer transtorno causado.