Obras - Passagem subterrânea para pedestres Salengro

Demolição do túnel subterrâneo de pedestres Salengro
O bonde T7 circulará no centro da RN7. Para isso, é necessário remover a passagem subterrânea para pedestres conhecida como "Salengro".
Em que consiste o trabalho?
Diversos viadutos subterrâneos para pedestres precisam ser removidos para permitir a passagem do bonde T7 na RN7. A passagem subterrânea para pedestres conhecida como "Salengro" deve ser demolida e preenchida.
A demolição e o preenchimento da passagem de pedestres ocorrerão em duas fases.
- Fase 1: Demolição no lado oeste
- Fase 2: Demolição no lado leste
Quanto tempo eles vão durar?
O trabalho começará em 29 de outubro e continuará até fevereiro de 2025.
Eles acontecerão durante o dia (das 7h às 20h) e não serão ativos nos fins de semana.
O que isso muda?
Para pedestres:
• Caminhos para pedestres não são mais possíveis no viaduto subterrâneo, permanentemente. Travessias aéreas temporárias serão instaladas para cruzar a RN7.
• O acesso às lojas e às entradas de estacionamento vizinhos é mantido.
Para motoristas:
• O tráfego na RN7 será reorganizado, mas não desviado.
• A Rue Roger Salengro será feita de mão única durante a fase 1.
• Algumas vagas de estacionamento serão temporariamente removidas durante as obras.
Para ônibus:
• O ponto de ônibus "Centre Commercial Rigolet" na direção Paris-Province será mantido, mas temporariamente deslocado alguns metros na fase 1.
Agradecemos sua compreensão e pedimos desculpas por qualquer transtorno causado.