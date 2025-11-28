O segundo T7 Café será realizado na quarta-feira, 10 de dezembro, em Athis-Mons
Você tem alguma dúvida sobre a extensão do bonde T7? Gostaria de saber mais sobre o trabalho em andamento no seu bairro?
Esta segunda edição do T7 Café é uma oportunidade para descobrir o projeto e seus principais protagonistas durante um momento de troca em torno de uma bebida quente e um lanche.
Entrada gratuita, evento aberto a todos.
Tema: Revisão do trabalho do ano de 2025 e perspectivas para trabalhos futuros em 2026
Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025
Das 18:00 às 19:00
Escola Primária Jules Ferry, em Athis-Mons
31 Av. François Mitterrand, 91200 Athis-Mons
(entrada pela Place du Marché des Gravilliers)
No programa:
✔ Um olhar retrospectivo sobre o trabalho de 2025
✔ Foque na conversão do túnel subterrâneo da estrada Belle Étoile, que está quase concluído
✔ Anúncio de trabalhos futuros em 2026
✔ Sessão de perguntas e respostas com a equipe do projeto
✔ Trocas mais específicas e individuais
Outros momentos de troca como este serão organizados conforme o trabalho avança.