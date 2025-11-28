O segundo T7 Café será realizado na quarta-feira, 10 de dezembro, em Athis-Mons

Você tem alguma dúvida sobre a extensão do bonde T7? Gostaria de saber mais sobre o trabalho em andamento no seu bairro?

Esta segunda edição do T7 Café é uma oportunidade para descobrir o projeto e seus principais protagonistas durante um momento de troca em torno de uma bebida quente e um lanche.



Entrada gratuita, evento aberto a todos.

Tema: Revisão do trabalho do ano de 2025 e perspectivas para trabalhos futuros em 2026

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Das 18:00 às 19:00

Escola Primária Jules Ferry, em Athis-Mons

31 Av. François Mitterrand, 91200 Athis-Mons

(entrada pela Place du Marché des Gravilliers)

No programa:

✔ Um olhar retrospectivo sobre o trabalho de 2025

✔ Foque na conversão do túnel subterrâneo da estrada Belle Étoile, que está quase concluído

✔ Anúncio de trabalhos futuros em 2026

✔ Sessão de perguntas e respostas com a equipe do projeto

✔ Trocas mais específicas e individuais

Outros momentos de troca como este serão organizados conforme o trabalho avança.