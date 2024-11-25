Trabalho preparatório - Setor de observatório
INFORMAÇÕES DO TRABALHO
Trabalho preparatório no setor de observatórios
O trabalho preparatório ocorrerá ao longo do RN7, no nível da futura estação do Observatório, diante das estruturas de Engenharia Civil.
Em que consiste o trabalho?
Esse trabalho consiste em enterrar e isolar todas as redes concessionárias da futura estação subterrânea, ao mesmo tempo em que se consolidam as fundações dos edifícios próximos.
Quanto tempo eles vão durar?
O trabalho será composto por duas fases:
• A primeira fase ocorrerá de 25 de novembro a 18 de dezembro de 2024.
• A segunda fase ocorrerá na primeira metade de 2025. Uma segunda Informação de Trabalho será enviada em janeiro.
O trabalho acontecerá durante o dia, entre 7h e 20h, e não estará ativo nos fins de semana nem durante as celebrações de fim de ano.
O que isso vai mudar?
• Para pedestres:
• O acesso às lojas e às entradas de estacionamento vizinhos é mantido.
• A travessia do RN7 não será modificada.
• Para motoristas:
• O tráfego na RN7 será reorganizado, mas não será desviado.
• Para estacionamento:
• As vagas de estacionamento serão temporariamente removidas ao redor dos direitos de passagem do local.
Agradecemos sua compreensão e pedimos desculpas por qualquer transtorno causado.