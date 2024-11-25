Trabalho preparatório - Setor de observatório

INFORMAÇÕES DO TRABALHO

Trabalho preparatório no setor de observatórios

O trabalho preparatório ocorrerá ao longo do RN7, no nível da futura estação do Observatório, diante das estruturas de Engenharia Civil.

Em que consiste o trabalho?

Esse trabalho consiste em enterrar e isolar todas as redes concessionárias da futura estação subterrânea, ao mesmo tempo em que se consolidam as fundações dos edifícios próximos.

Quanto tempo eles vão durar?

O trabalho será composto por duas fases:

• A primeira fase ocorrerá de 25 de novembro a 18 de dezembro de 2024.

• A segunda fase ocorrerá na primeira metade de 2025. Uma segunda Informação de Trabalho será enviada em janeiro.

O trabalho acontecerá durante o dia, entre 7h e 20h, e não estará ativo nos fins de semana nem durante as celebrações de fim de ano.

O que isso vai mudar?

• Para pedestres:

• O acesso às lojas e às entradas de estacionamento vizinhos é mantido.

• A travessia do RN7 não será modificada.

• Para motoristas:

• O tráfego na RN7 será reorganizado, mas não será desviado.

• Para estacionamento:

• As vagas de estacionamento serão temporariamente removidas ao redor dos direitos de passagem do local.

Agradecemos sua compreensão e pedimos desculpas por qualquer transtorno causado.