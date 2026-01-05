Info Works - Redirecionamento das redes Juvisy Park - janeiro de 2026
Como parte dos trabalhos preparatórios para a fase de engenharia civil para a extensão do bonde T7, a escadaria no parque da Prefeitura será temporariamente fechada.
O que esse trabalho envolve?
Trabalhos de desvio são necessários para mover e modificar as redes no nível da escadaria do parque que leva à Prefeitura de Juvisy.
Quanto tempo eles vão durar?
O trabalho será realizado em 3 fases, de 8 de janeiro a 5 de fevereiro, das 7h às 20h, excluindo os fins de semana.
O que isso muda?
3 fases diferentes:
• Fase 1: de 08/01 a 13/01
• Obra localizada ao pé da escada
• Manutenção do tráfego de pedestres
• Manutenção do tráfego automotivo
• Fase 2: de 13/01 a 28/01
• Trabalho ao longo da escada
• Fechar as escadas
• Manutenção do tráfego de pedestres na área ao redor
• Manutenção do tráfego automotivo
• Fase 3: de 28/01 a 05/02
• Obras na prefeitura
• Reabertura da escada
• Manutenção do tráfego de pedestres
• Tráfego de carros adaptado