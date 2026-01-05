Info Works - Redirecionamento das redes Juvisy Park - janeiro de 2026

Como parte dos trabalhos preparatórios para a fase de engenharia civil para a extensão do bonde T7, a escadaria no parque da Prefeitura será temporariamente fechada.

O que esse trabalho envolve?

Trabalhos de desvio são necessários para mover e modificar as redes no nível da escadaria do parque que leva à Prefeitura de Juvisy.

Quanto tempo eles vão durar?

O trabalho será realizado em 3 fases, de 8 de janeiro a 5 de fevereiro, das 7h às 20h, excluindo os fins de semana.

O que isso muda?

3 fases diferentes:

• Fase 1: de 08/01 a 13/01

• Obra localizada ao pé da escada

• Manutenção do tráfego de pedestres

• Manutenção do tráfego automotivo

• Fase 2: de 13/01 a 28/01

• Trabalho ao longo da escada

• Fechar as escadas

• Manutenção do tráfego de pedestres na área ao redor

• Manutenção do tráfego automotivo

• Fase 3: de 28/01 a 05/02

• Obras na prefeitura

• Reabertura da escada

• Manutenção do tráfego de pedestres

• Tráfego de carros adaptado