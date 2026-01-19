Info Works - Obras de desenvolvimento urbano - RN7 oeste Juvisy-sur-Orge - Fase 1
Para permitir que o bonde T7 circule no centro da RN7, é necessário um trabalho de desenvolvimento urbano a oeste da RN7.
O que esse trabalho envolve?
Esse trabalho visa estabelecer a rede final de rodovias da RN7, bem como preparar a chegada da plataforma do bonde. Elas são esperadas do cruzamento da Pirâmide até a Rue Petit.
Quanto tempo eles vão durar?
O trabalho ocorrerá em várias fases: a primeira fase durará de 26 de janeiro de 2026 até o final de abril de 2026 (veja o plano na página anterior). Uma segunda Informação de Obras será distribuída antes das fases seguintes.
O que isso muda?
Para pedestres:
• Os caminhos para pedestres são mantidos, algumas passagens serão removidas.
• O acesso às casas vizinhas, lojas e entradas de estacionamento é mantido.
Para motoristas:
• O tráfego na RN7 será reorganizado, mas não haverá desvio na direção Paris-Province.
• Ambas as faixas de tráfego serão mantidas em ambas as direções durante toda a obra.
• Beco sem saída da Rue Nouvelle com a Rue Fromenteau.
• A partir da RN7, a Rue Claude Bernard só será acessível na direção Province–Paris.
Para estacionamento:
Algumas vagas de estacionamento serão temporariamente removidas.
Para ônibus:
As paradas de ônibus "Observatoire Camille Flammarion" e "Pyramide de Juvisy" são mantidas em ambos os sentidos.