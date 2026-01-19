Info Works - Obras de desenvolvimento urbano - RN7 oeste Juvisy-sur-Orge - Fase 1

Para permitir que o bonde T7 circule no centro da RN7, é necessário um trabalho de desenvolvimento urbano a oeste da RN7.

O que esse trabalho envolve?

Esse trabalho visa estabelecer a rede final de rodovias da RN7, bem como preparar a chegada da plataforma do bonde. Elas são esperadas do cruzamento da Pirâmide até a Rue Petit.

Quanto tempo eles vão durar?

O trabalho ocorrerá em várias fases: a primeira fase durará de 26 de janeiro de 2026 até o final de abril de 2026 (veja o plano na página anterior). Uma segunda Informação de Obras será distribuída antes das fases seguintes.

O que isso muda?

Para pedestres:

• Os caminhos para pedestres são mantidos, algumas passagens serão removidas.

• O acesso às casas vizinhas, lojas e entradas de estacionamento é mantido.

Para motoristas:

• O tráfego na RN7 será reorganizado, mas não haverá desvio na direção Paris-Province.

• Ambas as faixas de tráfego serão mantidas em ambas as direções durante toda a obra.

• Beco sem saída da Rue Nouvelle com a Rue Fromenteau.

• A partir da RN7, a Rue Claude Bernard só será acessível na direção Province–Paris.

Para estacionamento:

Algumas vagas de estacionamento serão temporariamente removidas.

Para ônibus:

As paradas de ônibus "Observatoire Camille Flammarion" e "Pyramide de Juvisy" são mantidas em ambos os sentidos.