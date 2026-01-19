Info Works – Athis-Mons – Nova área de descarte de resíduos domésticos avenida d'Alsácia-Lorena – RN7 oeste

Devido ao trabalho em andamento na RN7, no cruzamento da Belle Étoile, será criada uma nova área de descarte de resíduos domésticos. Os contêineres serão instalados a partir de segunda-feira, 19 de janeiro, e ficarão localizados próximos ao número 4 da Avenue d'Alsace-Lorraine (veja o mapa abaixo).

A antiga zona de desembarque localizada na parte inferior da Avenue d'Alsace-Lorena, no lado da RN7, portanto, não será mais acessível.

Agradecemos sua compreensão e pedimos desculpas por qualquer transtorno causado.