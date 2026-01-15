Info Works - Conclusão das obras de conversão no viaduto subterrâneo Belle Étoile - janeiro de 2026
O bonde T7 circulará no centro da RN7. Para isso, as obras de conversão no túnel subterrâneo da Belle Étoile, com o objetivo de acomodar a futura plataforma do bonde, estão sendo finalizadas.
Em que consiste o trabalho?
A conversão do túnel subterrâneo Belle Étoile faz parte do projeto para estender o bonde T7 até Juvisy-sur-Orge. Quando o viaduto subterrâneo foi demolido em 2025, foi construída uma bacia de recuperação de água da chuva para a futura plataforma do bonde. O próximo trabalho visará instalar escotilhas de acesso para garantir a manutenção dessa piscina subterrânea.
Quanto tempo esse trabalho vai durar?
O trabalho acontecerá entre 19 de janeiro e 30 de março de 2026. O trabalho acontecerá durante o dia, das 7h às 20h, excluindo os fins de semana.
Os direitos de passagem do local serão instalados a montante da obra, a partir de quinta-feira, 15 de janeiro.
O que isso muda?
Para pedestres:
• O acesso às lojas próximas e às entradas de estacionamento será mantido.
• Alguns caminhos para pedestres serão temporariamente removidos.
Para motoristas:
• O tráfego na RN7 será reorganizado na direção Paris-Province.
• A travessia do cruzamento da Belle Étoile será mantida durante toda a duração das obras.
• Beco sem saída da Avenida d'Alsácia-Lorena, que não será mais acessível pela RN7.
Para estacionamento:
• Algumas vagas de estacionamento serão temporariamente removidas nas proximidades do cruzamento com a Belle Étoile.
Para transporte público:
• Os pontos de ônibus serão mantidos em ambos os sentidos.