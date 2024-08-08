Obras - Estação "Observatório" - Trabalho para criar uma passagem de pedestres na superfície

Juvisy-sur-Orge - Estação "Observatório" - Trabalho para criar uma passagem de pedestres na superfície

O bonde T7 circulará no centro da RN7. Para isso, é necessário tornar os futuros caminhos para pedestres mais seguros, fazendo uma travessia de pedestres na superfície.

Em que consiste o trabalho?

Em antecipação ao fechamento do túnel subterrâneo do Observatório, será realizada a construção de uma nova passagem para pedestres entre o local de Ducastel e a Rue Petit e a rebaixada da calçada.

Para isso, são necessários vários trabalhos preliminares. Estes incluem:

• A redução temporária da pista em parte da rue de l'Observatoire, que passará de duas para uma única faixa de tráfego,

• A realocação de armários elétricos,

• Construção de valas para a conexão de linhas de energia.

Após as obras, essa nova passagem para pedestres será o caminho seguro para atravessar a RN7.

Onde o trabalho será realizado e quanto tempo vai durar?

O trabalho será realizado em Juvisy-sur-Orge de 12 a 31 de agosto, na futura estação "Observatório".

O que isso vai mudar?

Para pedestres:

• O caminho para pedestres será mantido ou parcialmente desviado.

Para motoristas:

• O tráfego no RN7 não é modificado.

• Uma linha de tráfego na Rua De l'Observatoire será neutralizada por um curto período.

Agradecemos sua compreensão e pedimos desculpas por qualquer transtorno causado.