Juvisy-sur-Orge - Obras de concessão SEDIF - RN7 Lado Oeste

Como parte das obras de concessão para o bonde T7, são necessários trabalhos de desvio e a instalação de um novo gasoduto ao longo da RN7.

Em que consiste o trabalho?

Esse trabalho de concessão realizado pela SEDIF permitirá o desvio e modernização da rede de água ao longo da RN7. A instalação de um novo cano também será realizada.

Onde o trabalho será realizado e quanto tempo vai durar?

A obra acontecerá em Juvisy-sur-Orge de 19 de agosto a 22 de outubro, ao longo da Avenue de la Cour de France (RN7), da rue de Fromenteau até a rue de la Concorde.

O que isso vai mudar?

Para pedestres:

• Caminhos para pedestres serão mantidos e algumas passagens serão temporariamente removidas.

• O acesso a lojas e residências será mantido.

Para os motoristas: O tráfego na RN7 será reorganizado, mas não desviado na direção norte-sul. Nenhuma mudança será feita na direção sul-norte.

Para estacionamento: As vagas de estacionamento serão temporariamente removidas ao longo da RN7 no trecho em construção.

• Para moradores locais: Cortes de água podem ocorrer durante o trabalho. O operador da rede é responsável por emitir um aviso com 48 horas de antecedência.

Agradecemos sua compreensão e pedimos desculpas por qualquer transtorno causado.