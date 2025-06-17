A primeira edição do T7 Café será realizada em 17 de junho em Athis-Mons

O T7 Café está chegando ao Athis-Mons!

Você tem alguma dúvida sobre a extensão do bonde T7? Gostaria de saber mais sobre o trabalho em andamento no seu bairro?

Esta primeira edição do T7 Café é uma oportunidade para descobrir o projeto e seus principais protagonistas durante um momento de troca de uma bebida quente e um lanche.

Tema: Foco na demolição e conversão do túnel subterrâneo Belle Étoile em Athis-Mons.

Terça-feira, 17 de junho de 2025

Duas sessões: 16h30 às 18h e 18h30 às 20h

Na Halle des Gravilliers, em Athis-Mons

No programa:

Apresentação do projeto geral T7

Foco na demolição e conversão do túnel subterrâneo da estrada Belle Étoile

Sessão de perguntas e respostas com a equipe do projeto

Trocas mais específicas e individuais

Outros momentos de troca como este serão organizados conforme o trabalho avança.

Créditos das fotos: © Cyril Badet