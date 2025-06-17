A primeira edição do T7 Café será realizada em 17 de junho em Athis-Mons
O T7 Café está chegando ao Athis-Mons!
Você tem alguma dúvida sobre a extensão do bonde T7? Gostaria de saber mais sobre o trabalho em andamento no seu bairro?
Esta primeira edição do T7 Café é uma oportunidade para descobrir o projeto e seus principais protagonistas durante um momento de troca de uma bebida quente e um lanche.
Tema: Foco na demolição e conversão do túnel subterrâneo Belle Étoile em Athis-Mons.
Terça-feira, 17 de junho de 2025
Duas sessões: 16h30 às 18h e 18h30 às 20h
Na Halle des Gravilliers, em Athis-Mons
No programa:
- Apresentação do projeto geral T7
- Foco na demolição e conversão do túnel subterrâneo da estrada Belle Étoile
- Sessão de perguntas e respostas com a equipe do projeto
- Trocas mais específicas e individuais
Outros momentos de troca como este serão organizados conforme o trabalho avança.
Créditos das fotos: © Cyril Badet