Obras - Passagem subterrânea de Flammarion

O bonde T7 circulará no centro da RN7. Para isso, é necessário remover a passagem subterrânea para pedestres conhecida como "Flammarion".

O que esse trabalho envolve?

Para permitir a circulação do bonde, o túnel subterrâneo conhecido como "Flammarion" deve ser demolido e preenchido. Após a fase de demolição no lado leste, o trabalho continua no lado oeste.

Quanto tempo eles vão durar?

A demolição do túnel subterrâneo de Flammarion começará em 30 de setembro e terminará em 15 de novembro de 2024.

O que isso muda?

Para pedestres:

• Como continuação da fase 1, os caminhos para pedestres não são mais possíveis no viaduto subterrâneo e isso é permanente. Desvios foram instalados ao norte e ao sul da passagem existente.

• O acesso às lojas e às entradas de estacionamento vizinhos é mantido.

• Alguns caminhos para pedestres serão temporariamente suspensos.

Para motoristas:

• O tráfego na RN7 será reorganizado, mas não desviado em ambas as direções.

Para estacionamento:

• As vagas de estacionamento serão removidas ao redor do túnel subterrâneo para pedestres.

Para ônibus:

• O ponto de ônibus "Observatoire Camille Flammarion" na direção Paris-província será deslocado alguns metros.

Agradecemos sua compreensão e pedimos desculpas por qualquer transtorno causado.