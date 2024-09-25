Obras - Passagem subterrânea de Flammarion
Publicado em
O bonde T7 circulará no centro da RN7. Para isso, é necessário remover a passagem subterrânea para pedestres conhecida como "Flammarion".
O que esse trabalho envolve?
Para permitir a circulação do bonde, o túnel subterrâneo conhecido como "Flammarion" deve ser demolido e preenchido. Após a fase de demolição no lado leste, o trabalho continua no lado oeste.
Quanto tempo eles vão durar?
A demolição do túnel subterrâneo de Flammarion começará em 30 de setembro e terminará em 15 de novembro de 2024.
O que isso muda?
Para pedestres:
• Como continuação da fase 1, os caminhos para pedestres não são mais possíveis no viaduto subterrâneo e isso é permanente. Desvios foram instalados ao norte e ao sul da passagem existente.
• O acesso às lojas e às entradas de estacionamento vizinhos é mantido.
• Alguns caminhos para pedestres serão temporariamente suspensos.
Para motoristas:
• O tráfego na RN7 será reorganizado, mas não desviado em ambas as direções.
Para estacionamento:
• As vagas de estacionamento serão removidas ao redor do túnel subterrâneo para pedestres.
Para ônibus:
• O ponto de ônibus "Observatoire Camille Flammarion" na direção Paris-província será deslocado alguns metros.
Agradecemos sua compreensão e pedimos desculpas por qualquer transtorno causado.