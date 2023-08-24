Começarão os trabalhos para remover os passagens subterrâneas do Observatoire e Flammarion.
Publicado em
Data de publicação: 8 de agosto de 2023
O bonde T7 circulará no centro da RN7. Para isso, é necessário remover as passagens subterrâneas. Isso é especialmente verdadeiro para as passagens subterrâneas para pedestres conhecidas como "Flammarion" e "Observatório".
Quanto tempo eles vão durar?
As duas primeiras etapas das obras começarão na segunda metade de agosto de 2023, com a criação de passagens para pedestres.
O que isso muda?
• O acesso a casas e lojas será mantido.
• Passagens seguras para pedestres serão construídas na superfície, com semáforos e ilhas de refúgio.
• O tráfego será mantido em todas as direções, com limite de velocidade a montante das áreas de construção para garantir a segurança dos trabalhadores.