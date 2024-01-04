Obras - Marx Dormoy - Passagem subterrânea de Perdereau

O bonde T7 circulará no centro da RN7. Para isso, é necessário remover a estrada Marx Dormoy - Perdereau e os passadiços subterrâneos para pedestres.

Em que consiste o trabalho?

Antes que essas passagens subterrâneas possam ser demolidas e preenchidas, a remoção do amianto deve ser realizada para que a intervenção seja segura.

Quanto tempo esse trabalho vai durar?

• A remoção do amianto começará em 8 de janeiro de 2024 e terminará em 12 de abril de 2024.

• A demolição e o preenchimento começarão em 15 de abril de 2024 e terminarão em 19 de julho de 2024.

O que isso muda?

• Para pedestres: caminhos não serão mais possíveis no túnel, permanentemente. Duas passagens "de superfície" foram construídas com uma ilha central e semáforos controlados sob demanda por pedestres. A passagem superficial sul será colocada em operação no início das obras de demolição. O acesso às lojas e às entradas do estacionamento vizinho é mantido.

• Para motoristas: o tráfego na RN7 não é desviado durante a remoção do amianto, será temporariamente modificado durante a demolição. A Rue Mallet (do lado da Rue Perdereau) ficará fechada durante a remoção do amianto para instalar a câmara de descontaminação.

• Para estacionamento: vagas de estacionamento serão removidas de tempos em tempos ao redor do viaduto subterrâneo, mas nenhuma na RN7.

• Para ônibus: o ponto de ônibus "Marx Dormoy" será alterado em ambas as direções, sendo deslocado alguns metros.