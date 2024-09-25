Obras - Passagem subterrânea Paul Vaillant Couturier

O bonde T7 circulará no centro da RN7. Para isso, é necessário remover o viaduto subterrâneo "Paul Vaillant Couturier".

O que esse trabalho envolve?

Para permitir a circulação do bonde, a passagem subterrânea conhecida como "Paul Vaillant Couturier" deve ser demolida e preenchida.

Duas fases:

• Fase 1: criação de um acesso para ônibus e remoção das barreiras do túnel subterrâneo (1 semana).

• Fase 2: Demolição e enchimento do túnel.

Quanto tempo eles vão durar?

O trabalho de demolição do túnel Paul Vaillant Couturier começará em 30 de setembro e terminará em 18 de dezembro.

O que isso muda?

Para pedestres:

• O acesso às lojas e às entradas de estacionamento vizinhos é mantido.

• Alguns caminhos para pedestres serão temporariamente suspensos.

Para motoristas:

• O tráfego na RN7 será reestruturado em ambas as direções e o acesso ao túnel subterrâneo não será mais possível.

• O acesso ao centro comercial terá prioridade pelo norte da RN7 pela Rue Paul Demange e pela Avenue Bernard Lathière.

• A travessia do cruzamento Paul Vaillant Couturier será temporariamente fechada durante as obras.

• A Avenida Jean Jaurès será feita de mão única durante toda a duração da obra.

Para estacionamento:

As vagas de estacionamento serão removidas ao redor do túnel subterrâneo para pedestres.

Para ônibus:

O ponto de ônibus "Centre Commercial Rigolet" será mantido, mas deslocado alguns metros.

Agradecemos sua compreensão e pedimos desculpas por qualquer transtorno causado.