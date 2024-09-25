Obras - Passagem subterrânea Paul Vaillant Couturier
O bonde T7 circulará no centro da RN7. Para isso, é necessário remover o viaduto subterrâneo "Paul Vaillant Couturier".
O que esse trabalho envolve?
Para permitir a circulação do bonde, a passagem subterrânea conhecida como "Paul Vaillant Couturier" deve ser demolida e preenchida.
Duas fases:
• Fase 1: criação de um acesso para ônibus e remoção das barreiras do túnel subterrâneo (1 semana).
• Fase 2: Demolição e enchimento do túnel.
Quanto tempo eles vão durar?
O trabalho de demolição do túnel Paul Vaillant Couturier começará em 30 de setembro e terminará em 18 de dezembro.
O que isso muda?
Para pedestres:
• O acesso às lojas e às entradas de estacionamento vizinhos é mantido.
• Alguns caminhos para pedestres serão temporariamente suspensos.
Para motoristas:
• O tráfego na RN7 será reestruturado em ambas as direções e o acesso ao túnel subterrâneo não será mais possível.
• O acesso ao centro comercial terá prioridade pelo norte da RN7 pela Rue Paul Demange e pela Avenue Bernard Lathière.
• A travessia do cruzamento Paul Vaillant Couturier será temporariamente fechada durante as obras.
• A Avenida Jean Jaurès será feita de mão única durante toda a duração da obra.
Para estacionamento:
As vagas de estacionamento serão removidas ao redor do túnel subterrâneo para pedestres.
Para ônibus:
O ponto de ônibus "Centre Commercial Rigolet" será mantido, mas deslocado alguns metros.
Agradecemos sua compreensão e pedimos desculpas por qualquer transtorno causado.