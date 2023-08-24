Bonde

ExtensãoAthis-Mons > Juvisy-sur-Orge

Os trabalhos preparatórios e de concessão para o bonde T7 começaram no centro da cidade de Juvisy-sur-Orge.

Publicado em

Data de publicação: 10 de julho de 2023

Os concessionários (eletricidade, telecomunicações, etc.) estão transferindo as redes localizadas sob os futuros trilhos do bonde.

O que isso muda?

  • No nível das zonas de trabalho, o tráfego alternado é configurado, com semáforos.
  • As vagas de estacionamento nas zonas de trabalho serão temporariamente removidas.
  • Alguns pontos de ônibus serão deslocados.
  • A continuidade dos caminhos para pedestres será assegurada, com, de tempos em tempos, mudanças nas calçadas para contornar as zonas de trabalho.
  • A Avenue d'Estiennes d'Orves será temporariamente fechada no cruzamento, desvios de tráfego para pedestres serão implementados e a Rue du Maréchal Juin será tornada bidirecionada para garantir a ligação entre a Rue Piver e o centro da estação.
  • O acesso a edifícios, residências e entradas será mantido pela instalação de pontes pesadas ou por um agente de tráfego no canteiro de obras.
  • O acesso à delegacia será mantido.

Quanto tempo vai durar o trabalho?

  • Fase 1: 3 a 17 de julho de 2023
  • Fase 2: 18 de julho a 18 de agosto de 2023
  • Fase 3: 21 de agosto a 1º de setembro de 2023
Baixe as informações do trabalho