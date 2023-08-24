Os trabalhos preparatórios e de concessão para o bonde T7 começaram no centro da cidade de Juvisy-sur-Orge.
Os concessionários (eletricidade, telecomunicações, etc.) estão transferindo as redes localizadas sob os futuros trilhos do bonde.
O que isso muda?
- No nível das zonas de trabalho, o tráfego alternado é configurado, com semáforos.
- As vagas de estacionamento nas zonas de trabalho serão temporariamente removidas.
- Alguns pontos de ônibus serão deslocados.
- A continuidade dos caminhos para pedestres será assegurada, com, de tempos em tempos, mudanças nas calçadas para contornar as zonas de trabalho.
- A Avenue d'Estiennes d'Orves será temporariamente fechada no cruzamento, desvios de tráfego para pedestres serão implementados e a Rue du Maréchal Juin será tornada bidirecionada para garantir a ligação entre a Rue Piver e o centro da estação.
- O acesso a edifícios, residências e entradas será mantido pela instalação de pontes pesadas ou por um agente de tráfego no canteiro de obras.
- O acesso à delegacia será mantido.
Quanto tempo vai durar o trabalho?
- Fase 1: 3 a 17 de julho de 2023
- Fase 2: 18 de julho a 18 de agosto de 2023
- Fase 3: 21 de agosto a 1º de setembro de 2023