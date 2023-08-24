Os trabalhos preparatórios e de concessão para o bonde T7 começaram no centro da cidade de Juvisy-sur-Orge.

Data de publicação: 10 de julho de 2023

Os concessionários (eletricidade, telecomunicações, etc.) estão transferindo as redes localizadas sob os futuros trilhos do bonde.

O que isso muda?

No nível das zonas de trabalho, o tráfego alternado é configurado, com semáforos.

As vagas de estacionamento nas zonas de trabalho serão temporariamente removidas.

Alguns pontos de ônibus serão deslocados.

A continuidade dos caminhos para pedestres será assegurada, com, de tempos em tempos, mudanças nas calçadas para contornar as zonas de trabalho.

A Avenue d'Estiennes d'Orves será temporariamente fechada no cruzamento, desvios de tráfego para pedestres serão implementados e a Rue du Maréchal Juin será tornada bidirecionada para garantir a ligação entre a Rue Piver e o centro da estação.

O acesso a edifícios, residências e entradas será mantido pela instalação de pontes pesadas ou por um agente de tráfego no canteiro de obras.

O acesso à delegacia será mantido.

Quanto tempo vai durar o trabalho?