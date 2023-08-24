Obras – Obras rodoviárias e demolição dos separadores centrais continuam

O que esse trabalho envolve?

As obras visam alargar a pista da RN7, reduzindo as calçadas para manter um máximo de 2×2 faixas de tráfego durante as obras.

O que isso muda?

• O tráfego será mantido com duas faixas em cada direção.

• As vagas de estacionamento no lado oeste serão removidas.

• Paradas de ônibus e áreas de deslocação/descanso para ônibus escolares serão removidas.

• Os caminhos para pedestres serão mantidos em ambas as direções do tráfego.

Quanto tempo eles vão durar?

• Fase 1: de 2 de maio até o final de junho / início de julho.

• Fase 2: de 26 de junho até o final de setembro.