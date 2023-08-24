Obras – Obras rodoviárias e demolição dos separadores centrais continuam
Data de publicação: 24 de abril de 2023
Obras rodoviárias
O que esse trabalho envolve?
As obras visam alargar a pista da RN7, reduzindo as calçadas para manter um máximo de 2×2 faixas de tráfego durante as obras.
O que isso muda?
• O tráfego será mantido com duas faixas em cada direção.
• As vagas de estacionamento no lado oeste serão removidas.
• Paradas de ônibus e áreas de deslocação/descanso para ônibus escolares serão removidas.
• Os caminhos para pedestres serão mantidos em ambas as direções do tráfego.
Quanto tempo eles vão durar?
• Fase 1: de 2 de maio até o final de junho / início de julho.
• Fase 2: de 26 de junho até o final de setembro.
Lenda do mapa das obras rodoviárias (veja ao lado):
Trabalho na central central
O que esse trabalho envolve?
A remoção do separador central visa liberar espaço no centro da via para permitir a inserção da plataforma do bonde.
O que isso muda?
• O tráfego será mantido em 2×2 faixas.
• Vagas de estacionamento no lado leste serão removidas.
• Paradas de ônibus e áreas de deslocação/descanso para ônibus escolares serão removidas.
• Os caminhos para pedestres serão mantidos em ambas as direções do tráfego. Uma travessia para pedestres será mantida durante toda a duração das obras para garantir a travessia da RN7.
Quanto tempo eles vão durar?
De 24 de abril até o início de maio.