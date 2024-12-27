Trabalho preparatório no setor de observatórios

O trabalho preparatório ocorrerá ao longo do RN7, no nível da futura estação do Observatório, diante das estruturas de Engenharia Civil.

Em que consiste o trabalho?

Esse trabalho preparatório consiste em enterrar e isolar todas as redes concessionárias da futura estação subterrânea, ao mesmo tempo em que se consolidam as fundações da área ao redor.

Quanto tempo eles vão durar?

Após uma primeira fase realizada no final de 2024, o trabalho continua e os locais permanecem idênticos. O trabalho começará em 6 de janeiro e terminará no final de março de 2025.

O trabalho acontecerá durante o dia, entre 7h e 20h, e não será ativo nos fins de semana.

O que isso muda?

Para pedestres:

• O acesso às lojas e às entradas de estacionamento vizinhos é mantido.

• A travessia do RN7 não será modificada.

Para motoristas:

• O tráfego na RN7 não será reorganizado ou desviado.

Para estacionamento:

• As vagas de estacionamento serão temporariamente removidas ao redor dos direitos de passagem do local.

Agradecemos sua compreensão e pedimos desculpas por qualquer transtorno causado.