Os trabalhos preparatórios e de concessão para o bonde T7 continuam no centro da cidade de Juvisy-sur-Orge. Os concessionários (eletricidade, telecomunicações, etc.) estão transferindo as redes localizadas sob os futuros trilhos do bonde.

O que isso muda?

• No nível das zonas de trabalho, foi instalado um sistema de tráfego alternado, com semáforos.

• Vagas de estacionamento nas zonas de trabalho serão temporariamente removidas.

• A continuidade dos caminhos para pedestres será assegurada, com, de tempos em tempos, mudanças nas calçadas para contornar as zonas de trabalho.

• O acesso a edifícios, residências e lojas será mantido pela instalação de pontes pesadas ou por um agente de tráfego de canteiros de obras.

Quanto tempo vai durar o trabalho?

• Fase 1: de 4 a 23 de setembro de 2023

• Fase 2: 25 de setembro a 13 de outubro de 2023

• Fase 3: de 6 a 24 de novembro de 2023