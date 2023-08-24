Obras – Análise do solo para garantir a segurança dos canteiros de obras
Publicado em
Data de publicação: 16 de fevereiro de 2023
Os trabalhos preparatórios e de concessão começarão. Uma análise do solo deve ser realizada antecipadamente.
O que esse trabalho envolve?
Essencial e regulamentar, realizar testes de poluição garantirá a segurança dos trabalhadores e moradores locais durante o trabalho. O objetivo é garantir que não haja componentes perigosos no solo. Várias amostras profundas de núcleo de 30 a 50 cm e 10 cm de diâmetro serão realizadas ao longo da rota. Essas amostras de núcleo podem, ocasionalmente, causar poluição sonora.
Quanto tempo eles vão durar?
A formação de núcleos ocorrerá a partir do final de fevereiro, por um período de cerca de um mês.
O que isso muda?
• Como o trabalho está ocorrendo setor por setor, as áreas de impacto serão limitadas.
• O tráfego será mantido em todas as direções, com limite de velocidade a montante de cada zona de construção para garantir a segurança dos trabalhadores.
• Reduções pontuais no número de faixas serão implementadas das 22h às 6h.
• Em Juvisy-sur-Orge, será montado tráfego alternado na Place du Maréchal Leclerc e na Rue du Maréchal Juin.
Pedimos desculpas pelo transtorno e fique tranquilo de que estamos comprometidos em minimizar a interrupção em sua vida diária.
Agradecemos sua compreensão.