Obras – Análise do solo para garantir a segurança dos canteiros de obras

Data de publicação: 16 de fevereiro de 2023

Os trabalhos preparatórios e de concessão começarão. Uma análise do solo deve ser realizada antecipadamente.

O que esse trabalho envolve?

Essencial e regulamentar, realizar testes de poluição garantirá a segurança dos trabalhadores e moradores locais durante o trabalho. O objetivo é garantir que não haja componentes perigosos no solo. Várias amostras profundas de núcleo de 30 a 50 cm e 10 cm de diâmetro serão realizadas ao longo da rota. Essas amostras de núcleo podem, ocasionalmente, causar poluição sonora.

Quanto tempo eles vão durar?

A formação de núcleos ocorrerá a partir do final de fevereiro, por um período de cerca de um mês.

O que isso muda?

• Como o trabalho está ocorrendo setor por setor, as áreas de impacto serão limitadas.

• O tráfego será mantido em todas as direções, com limite de velocidade a montante de cada zona de construção para garantir a segurança dos trabalhadores.

• Reduções pontuais no número de faixas serão implementadas das 22h às 6h.

• Em Juvisy-sur-Orge, será montado tráfego alternado na Place du Maréchal Leclerc e na Rue du Maréchal Juin.

Pedimos desculpas pelo transtorno e fique tranquilo de que estamos comprometidos em minimizar a interrupção em sua vida diária.

Agradecemos sua compreensão.