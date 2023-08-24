O trabalho preparatório do RN7 já foi iniciado

Data de publicação: 9 de fevereiro de 2023

Na RN7, o bonde circula no centro da estrada. Por isso, é necessário aproveitar esse espaço para construir a extensão do bonde.

Para liberar esse espaço, mantendo o tráfego de carros em 2×2 faixas o máximo possível, as passagens subterrâneas serão removidas e árvores, especialmente localizadas acima dessas viadutas, devem ser cortadas.

Esse abate de árvores começou hoje (9 de fevereiro de 2023) por cerca de 2 dias.

Uma segunda etapa de corte ocorrerá a partir de 20 de fevereiro, por um período de cerca de uma semana.