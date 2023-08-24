Obras – Início das obras na estrada
Data de publicação: 24 de março de 2023
O que esse trabalho envolve?
As obras viárias visam alargar a estrada da RN7 reduzindo o número de calçadas. Ao final dessa obra, a pista será alargada para manter o maior número possível de faixas 2×2 de tráfego.
Quanto tempo eles vão durar?
O trabalho começará na segunda-feira, 27 de março, e durará cerca de dois meses.
O que isso muda?
- As vagas de estacionamento no lado oeste serão removidas no nível da área de trabalho.
- Os caminhos para pedestres serão mantidos em ambas as direções do tráfego. Algumas passagens de pedestres serão ocasionalmente desviadas no cruzamento da Pirâmide. A sinalização facilitará a entrada de caminhos para pedestres.
- O tráfego será mantido com duas faixas em cada direção.
