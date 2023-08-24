Bonde

ExtensãoAthis-Mons > Juvisy-sur-Orge

Obras – Início das obras na estrada

24 de março de 2023

O que esse trabalho envolve?

As obras viárias visam alargar a estrada da RN7 reduzindo o número de calçadas. Ao final dessa obra, a pista será alargada para manter o maior número possível de faixas 2×2 de tráfego.

 

Quanto tempo eles vão durar?

O trabalho começará na segunda-feira, 27 de março, e durará cerca de dois meses.

 

O que isso muda?

  • As vagas de estacionamento no lado oeste serão removidas no nível da área de trabalho.
  • Os caminhos para pedestres serão mantidos em ambas as direções do tráfego. Algumas passagens de pedestres serão ocasionalmente desviadas no cruzamento da Pirâmide. A sinalização facilitará a entrada de caminhos para pedestres.
  • O tráfego será mantido com duas faixas em cada direção.

 

Pedimos desculpas pelo transtorno e fique tranquilo de que estamos comprometidos em minimizar a interrupção em sua vida diária.
Agradecemos sua compreensão.

