Obras – Início das obras na estrada

Data de publicação: 24 de março de 2023

O que esse trabalho envolve?

As obras viárias visam alargar a estrada da RN7 reduzindo o número de calçadas. Ao final dessa obra, a pista será alargada para manter o maior número possível de faixas 2×2 de tráfego.

Quanto tempo eles vão durar?

O trabalho começará na segunda-feira, 27 de março, e durará cerca de dois meses.

O que isso muda?

As vagas de estacionamento no lado oeste serão removidas no nível da área de trabalho.

Os caminhos para pedestres serão mantidos em ambas as direções do tráfego. Algumas passagens de pedestres serão ocasionalmente desviadas no cruzamento da Pirâmide. A sinalização facilitará a entrada de caminhos para pedestres.

O tráfego será mantido com duas faixas em cada direção.

Pedimos desculpas pelo transtorno e fique tranquilo de que estamos comprometidos em minimizar a interrupção em sua vida diária.

Agradecemos sua compreensão.