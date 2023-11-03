Obras - Retiradas em Juvisy-sur-Orge

De 6 a 28 de novembro, amostras serão coletadas nas estradas e calçadas do centro da cidade de Juvisy-sur-Orge para detectar possíveis vestígios de poluição por amianto e/ou hidrocarbonetos.

O que esse trabalho envolve?

Essas amostras, chamadas de perfuração de núcleo, são regulatórias e essenciais para garantir a segurança dos trabalhadores e

Moradores. De fato, esses núcleos possibilitam verificar os componentes presentes no solo, como amianto ou hidrocarbonetos. Já realizadas na RN7, essas amostras continuam ao longo da futura rota da T7 no centro da cidade de Juvisy-sur-Orge.

O que isso vai mudar?

• Para pedestres: os caminhos serão mantidos e ocasionalmente desviados.

• Para motoristas: o tráfego alternado pode ser instalado de tempos em tempos, mas nenhuma rua será fechada.

• Para estacionamento: as vagas também serão ocasionalmente proibidas, especialmente ao redor e na Place du Maréchal Leclerc.

• Para ônibus: as paradas "Hôpital de Juvisy" (Rue Alexandre Piver) e "Marché de Juvisy" (Rue du Maréchal Juin) ficarão fechadas por meio período. Estes últimos não serão fechados ao mesmo tempo.

Quanto tempo vai durar o trabalho?

De 6 a 28 de novembro de 2023.

As operações de amostragem só serão realizadas durante a semana, exceto às quartas-feiras, dia de mercado, e durante o dia, exceto na rua Alexandre Piver e na avenue Honoré d'Estienne d'Orves. De fato, as investigações nas estradas serão realizadas ao final do dia e à noite para não atrapalhar o tráfego rodoviário.