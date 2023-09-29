Obras - Alargamento da estrada Athis-Mons
Publicado em
O que esse trabalho envolve?
As obras visam alargar a via da RN7, reduzindo as calçadas para manter um máximo de 2x2 faixas de tráfego durante as obras.
Quanto tempo eles vão durar?
O trabalho começará na segunda-feira, 25 de setembro, por um período de 8 semanas.
O que isso muda?
• Os caminhos para pedestres serão mantidos em ambas as direções do tráfego.
• Na direção Province-Paris, o tráfego será mantido com duas faixas de tráfego.
• Na direção Paris-Province, o tráfego será de uma faixa na aproximação ao local de trabalho. A velocidade será reduzida para garantir a segurança dos trabalhadores.
• As vagas de estacionamento serão removidas entre a Avenue Jean Jaurès e a Rue R. Salengro na direção Paris-Province