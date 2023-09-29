Obras - Alargamento da estrada Athis-Mons

O que esse trabalho envolve?

As obras visam alargar a via da RN7, reduzindo as calçadas para manter um máximo de 2x2 faixas de tráfego durante as obras.

Quanto tempo eles vão durar?

O trabalho começará na segunda-feira, 25 de setembro, por um período de 8 semanas.

O que isso muda?

• Os caminhos para pedestres serão mantidos em ambas as direções do tráfego.

• Na direção Province-Paris, o tráfego será mantido com duas faixas de tráfego.

• Na direção Paris-Province, o tráfego será de uma faixa na aproximação ao local de trabalho. A velocidade será reduzida para garantir a segurança dos trabalhadores.

• As vagas de estacionamento serão removidas entre a Avenue Jean Jaurès e a Rue R. Salengro na direção Paris-Province