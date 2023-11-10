Obras - Alargamento da estrada RN7 - Paray-Vieille-Poste

O alargamento da estrada continua na RN 7

O que esse trabalho envolve?

As obras visam alargar a via da RN7, reduzindo as calçadas para manter um máximo de 2x2 faixas de tráfego durante as obras.

Onde o trabalho será realizado e quanto tempo vai durar?

• Etapa 1: Da Avenue Jean Jaurès até a Rue des Pivoines de 2 de outubro a 20 de novembro de 2023.

• Etapa 2: Da Rue des Pivoines até a Avenue Marcel Ouvrier de 30 de outubro a 22 de dezembro de 2023.

O que isso vai mudar?

• Para pedestres : os caminhos para pedestres serão mantidos em ambas as direções do tráfego.

• Para motoristas : na direção Paris-Province, o tráfego será em uma faixa ao se aproximar do local de trabalho. A velocidade será reduzida para garantir a segurança dos trabalhadores.

• Para estacionamento : as vagas existentes serão removidas durante a duração da obra.