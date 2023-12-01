Obras - Passagem subterrânea de Flammarion

O bonde T7 circulará no centro da RN7. Para isso, é necessário remover a passagem subterrânea para pedestres conhecida como "Flammarion".

O que esse trabalho envolve?

Antes que essa passagem subterrânea possa ser demolida e preenchida, a remoção de amianto deve ser realizada para que a intervenção seja segura.

Quanto tempo esse trabalho vai durar?

• A remoção de amianto da passagem Flammarion começou em 22 de novembro de 2023 e será concluída em 22 de dezembro de 2023.

• A demolição e o preenchimento começarão em janeiro de 2024 e serão concluídos em meados de março de 2024.

O que isso muda?

• Para pedestres: caminhos não serão mais possíveis no túnel, permanentemente. Desvios estão instalados ao norte e ao sul da passagem existente. Assim, duas passagens "de superfície" foram construídas com uma ilha central e semáforos controlados sob demanda por pedestres.

O acesso às lojas e às entradas do estacionamento vizinho é mantido.

• Para estacionamento: as vagas de estacionamento serão removidas para montar uma parada temporária de ônibus durante a operação atual.

• Para ônibus: o ponto de ônibus "Observatoire Camille Flammarion" na direção norte-sul é adiantado antes da Rue de Fromenteau durante toda a operação.