Obras - Passagem subterrânea de Flammarion
Publicado em
O bonde T7 circulará no centro da RN7. Para isso, é necessário remover a passagem subterrânea para pedestres conhecida como "Flammarion".
O que esse trabalho envolve?
Antes que essa passagem subterrânea possa ser demolida e preenchida, a remoção de amianto deve ser realizada para que a intervenção seja segura.
Quanto tempo esse trabalho vai durar?
• A remoção de amianto da passagem Flammarion começou em 22 de novembro de 2023 e será concluída em 22 de dezembro de 2023.
• A demolição e o preenchimento começarão em janeiro de 2024 e serão concluídos em meados de março de 2024.
O que isso muda?
• Para pedestres: caminhos não serão mais possíveis no túnel, permanentemente. Desvios estão instalados ao norte e ao sul da passagem existente. Assim, duas passagens "de superfície" foram construídas com uma ilha central e semáforos controlados sob demanda por pedestres.
O acesso às lojas e às entradas do estacionamento vizinho é mantido.
• Para estacionamento: as vagas de estacionamento serão removidas para montar uma parada temporária de ônibus durante a operação atual.
• Para ônibus: o ponto de ônibus "Observatoire Camille Flammarion" na direção norte-sul é adiantado antes da Rue de Fromenteau durante toda a operação.