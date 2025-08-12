Obra - Viaduto subterrâneo "Belle Etoile" - Fase 2

INFORMAÇÕES DE TRABALHO - Passagem subterrânea da estrada "Belle Étoile" - Fase 2

O bonde T7 circulará no centro da RN7. Para isso, é necessário remover o túnel subterrâneo da estrada "Belle Etoile".

Em que consiste o trabalho?

Como parte dos trabalhos preparatórios para o bonde T7, vários viadutos subterrâneos precisam ser removidos para permitir que o bonde T7 circule na RN7. O túnel subterrâneo conhecido como "Belle Etoile" deve ser demolido e aterrado. Após a primeira fase de trabalho realizada no lado norte, o trabalho será concentrado principalmente no lado sul. Durante a demolição, também serão realizados trabalhos de remoção de amianto.

Quanto tempo esse trabalho vai durar?

Os trabalhos de demolição e aterro começaram em maio de 2025 e serão concluídos em dezembro de 2025. O trabalho ocorre durante o dia, das 6h às 22h, excluindo os fins de semana.

O que isso muda?

Para pedestres:

• O acesso às lojas próximas e às entradas de estacionamento será mantido.

• Alguns caminhos para pedestres serão temporariamente removidos.

Para motoristas:

• O tráfego na RN7 será reestruturado em ambas as direções e o acesso ao túnel subterrâneo não será mais possível.

• A travessia do cruzamento da Belle Étoile será mantida durante toda a duração das obras e será levemente modificada a partir de 13 de agosto.

• O tráfego permanecerá temporariamente em 1 faixa em cada direção de tráfego nas proximidades das obras. Restituição de parte da estrada a partir do final de outubro de 2025.

• Beco sem saída da Avenue d'Alsace-Lorena.

Para estacionamento:

• Algumas vagas de estacionamento serão temporariamente removidas próximas ao túnel subterrâneo da estrada.

Para transporte público:

• O ponto de ônibus "Belle Etoile" será mantido em ambos os sentidos durante toda a duração da obra.

Agradecemos sua compreensão e pedimos desculpas por qualquer transtorno causado.