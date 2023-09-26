Obras - Dormoy - Passagens inferiores de Perdereau
O que esse trabalho envolve?
Antes de remover as passagens subterrâneas, dois passos são necessários:
1. Buchas temporárias são criadas na superfície. Estes últimos serão protegidos, graças a incêndios e ilhas de refúgio.
2. A remoção de amianto das passagens subterrâneas também será realizada para que o trabalho possa continuar com total segurança.
Quando eles vão começar?
As obras começarão em 2 de outubro de 2023 com o fechamento do túnel subterrâneo da estrada. Enquanto isso, a passagem subterrânea para pedestres permanecerá aberta até que as passagens para pedestres sejam efetivamente implementadas a partir de 16 de outubro.
O que isso muda?
• O acesso a casas e lojas será mantido.
• Passagens seguras para pedestres serão construídas na superfície, com semáforos e ilhas de refúgio.
• O tráfego será mantido em todas as direções, com limite de velocidade a montante das áreas de construção para garantir a segurança dos trabalhadores.
• O acesso à RN7 pelo Boulevard Marcel Perdereau e pela Rue Marx Dormoy será fechado, exceto para acesso às residências dos moradores.
• Os pontos de ônibus serão deslocados assim que o início das obras.
• A faixa de tráfego do viaduto subterrâneo conhecida como Belle Étoile será removida na direção Paris-Province.