Obras - Dormoy - Passagens inferiores de Perdereau

O que esse trabalho envolve?

Antes de remover as passagens subterrâneas, dois passos são necessários:

1. Buchas temporárias são criadas na superfície. Estes últimos serão protegidos, graças a incêndios e ilhas de refúgio.

2. A remoção de amianto das passagens subterrâneas também será realizada para que o trabalho possa continuar com total segurança.

Quando eles vão começar?

As obras começarão em 2 de outubro de 2023 com o fechamento do túnel subterrâneo da estrada. Enquanto isso, a passagem subterrânea para pedestres permanecerá aberta até que as passagens para pedestres sejam efetivamente implementadas a partir de 16 de outubro.

O que isso muda?

• O acesso a casas e lojas será mantido.

• Passagens seguras para pedestres serão construídas na superfície, com semáforos e ilhas de refúgio.

• O tráfego será mantido em todas as direções, com limite de velocidade a montante das áreas de construção para garantir a segurança dos trabalhadores.

• O acesso à RN7 pelo Boulevard Marcel Perdereau e pela Rue Marx Dormoy será fechado, exceto para acesso às residências dos moradores.

• Os pontos de ônibus serão deslocados assim que o início das obras.

• A faixa de tráfego do viaduto subterrâneo conhecida como Belle Étoile será removida na direção Paris-Province.