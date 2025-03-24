Obras - Athis-Mons - Alargamento da estrada - RN7 Oeste

Athis-Mons - Obras de alargamento da estrada - RN7 Oeste

Como parte dos trabalhos preparatórios para o bonde T7, são necessários alargamentos de estrada ao longo da RN7.

Em que consiste o trabalho?

Como parte do trabalho no bonde T7, e para garantir o máximo possível de tráfego 2x2 na RN7, a via será modificada. As calçadas serão temporariamente reduzidas, mas retornadas e reurbanizadas no final do projeto de extensão da T7.

Onde esse trabalho será realizado?

O trabalho será realizado ao longo das calçadas, no lado oeste da RN7, entre a Avenue Marcel Ouvrier e a Rue du Docteur Roux.

Quanto tempo esse trabalho vai durar?

O trabalho ocorrerá por 8 semanas, de 24 de março até o final de maio de 2025, das 7h às 20h, excluindo os fins de semana.

O trabalho será realizado em três fases:

Fase 1: de 24/03 a 04/04

Fase 2: de 04/04 a 05/05

Fase 3: de 05/05 a 30/05

O que isso muda?

Para pedestres:

• Os caminhos são mantidos, algumas passagens de pedestres serão removidas.

• O acesso às casas vizinhas, lojas e entradas de estacionamento é mantido.

Para motoristas:

• O tráfego na RN7 é redesenhado, mas não desviado na direção Província-Paris.

Para estacionamento:

• Algumas vagas de estacionamento serão temporariamente removidas.

Para transporte público:

• O ponto de ônibus "Aristide Briand" na direção Paris-Province será mantido durante toda a duração das obras.

Agradecemos sua compreensão e pedimos desculpas por qualquer transtorno causado.