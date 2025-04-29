Obra – Passagem subterrânea da estrada Belle Étoile

Viaduto subterrâneo "Belle Etoile"

O bonde T7 circulará no centro da RN7. Para isso, é necessário remover o túnel subterrâneo da estrada "Belle Etoile".

Em que consiste o trabalho?

Como parte do trabalho preparatório para o bonde T7, para permitir a circulação do bonde, vários viadutos subterrâneos da RN7 devem ser removidos. Isso é especialmente verdadeiro para o túnel subterrâneo "Belle Etoile", que será demolido. Como parte dessa demolição, será instalada uma bacia de recuperação de água da chuva da plataforma do bonde. Também serão realizados trabalhos de remoção de amianto. Toda a demolição ocorrerá em duas fases principais (a parte norte e depois a parte sul da RN7).

Quanto tempo esse trabalho vai durar?

O trabalho ocorrerá entre maio e dezembro de 2025, excluindo os fins de semana. Fase 1: de 12 de maio de 2025 até o final de agosto de 2025 Fase 2: de setembro de 2025 até o final de dezembro de 2025 Uma segunda informação de trabalho será distribuída antes da segunda fase.

O que isso muda?

• Para pedestres:

• O acesso às lojas próximas e às entradas de estacionamento será mantido.

• Alguns caminhos para pedestres serão temporariamente removidos.

Para motoristas:

• O tráfego na RN7 será reestruturado em ambas as direções e o acesso ao túnel subterrâneo não será mais possível.

• A travessia do cruzamento da Belle Étoile será mantida durante toda a duração das obras.

• O tráfego mudará temporariamente para 1 faixa em cada direção do tráfego nas proximidades da obra.

• Beco sem saída da Avenue d'Alsace-Lorena.

Para estacionamento:

• Algumas vagas de estacionamento serão temporariamente removidas próximas ao túnel subterrâneo da estrada.

Para transporte público:

• O ponto de ônibus "Belle Etoile" será mantido em ambos os sentidos durante toda a duração da obra.