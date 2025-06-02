Obras – Desenvolvimento urbano – RN7 leste
INFO WORKS - Obras de desenvolvimento urbano - RN7 leste
Para permitir que o bonde T7 circule no centro da RN7, são necessários trabalhos de desenvolvimento urbano ao nordeste da RN7.
O que esse trabalho envolve?
Esse trabalho visa preparar a estrada para acomodar a futura plataforma do bonde. Elas são esperadas da estação Porte de l'Essonne até a Avenue Foucher de Careil. As marcações serão gradualmente instaladas em toda a área envolvida.
Quanto tempo eles vão durar?
O trabalho acontecerá entre 19 de maio e 30 de setembro de 2025, das 7h às 20h, excluindo os fins de semana.
O que isso muda?
Para pedestres:
• Os caminhos para pedestres são mantidos, algumas passagens serão removidas.
• O acesso às casas vizinhas, lojas e entradas de estacionamento é mantido.
Para motoristas:
• O tráfego na RN7 será reorganizado, mas não haverá desvio na direção Province-Paris.
• Ambas as faixas de tráfego serão mantidas em ambas as direções durante toda a obra.
Para estacionamento:
Algumas vagas de estacionamento serão temporariamente removidas.
Para ônibus:
O ponto de ônibus "Aristide Briand" na direção Paris-Province será mantido.
Agradecemos sua compreensão e pedimos desculpas por qualquer transtorno causado.