Trabalho noturno - Belle Etoile

Como parte da retomada da pista e do reparo das cavidades (buracos na pista), o trabalho ocorrerá durante a noite de terça-feira, 24 de março, até quarta-feira, 25 de março de 2026.

Quando?

O trabalho ocorrerá no setor de Belle-Etoile na noite de terça-feira, 24 de terça-feira, a quarta-feira, 25 de março de 2026, entre 20h e 6h.

Quais impactos?

· Na direção Paris-Province, o tráfego na RN7 será redesenhado com uma única faixa,

· Na direção Província-Paris, a via dupla é mantida,

· Os pontos de ônibus são mantidos em ambos os sentidos.