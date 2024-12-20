Fábrica de Enedis - centro da cidade de Juvisy-sur-Orge

Como parte das obras de concessão para o bonde T7, são necessárias redirecionações e conexões elétricas no centro da cidade de Juvisy-sur-Orge.

Em que consiste o trabalho?

Como parte das obras de concessão para o bonde T7, são necessárias redirecionações e conexões elétricas no centro da cidade de Juvisy-sur-Orge. Esse trabalho de concessão será realizado pela ENEDIS e sua empresa ECR.

Quanto tempo eles vão durar?

As obras acontecem no final do ano, de 23 de dezembro a 13 de janeiro de 2025, em várias ruas no centro de Juvisy:

• Avenue d'Estienne d'Orves: semana de 13 de janeiro de 2025.

• Rue Victor Hugo: de 26 a 31 de dezembro de 2024.

• Rue Carnot: noite de 23 para 24 de dezembro de 2024.

• Estacionamento da delegacia de polícia: de 2 a 3 de janeiro de 2025.

O que isso muda?

Para pedestres:

• O acesso a lojas e residências é mantido.

• Os caminhos para pedestres são mantidos.

Para motoristas:

• O tráfego é parcialmente redesenhado.

• O tráfego será modificado durante as obras na Rue Carnot.

Para estacionamento:

• Algumas vagas de estacionamento foram temporariamente removidas próximas às obras.

Agradecemos sua compreensão e pedimos desculpas por qualquer transtorno causado.