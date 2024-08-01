Obras do viaduto "Marx Dormoy - Perdereau"

Athis-Mons: Passagens subterrâneas "Marx Dormoy - Perdereau"

O bonde T7 circulará no centro da RN7. Para isso, é necessário remover a estrada "Marx Dormoy - Perdereau" e os subterrâneos para pedestres.

Em que consiste o trabalho? Onde eles serão realizados?

Como parte da extensão da linha de bonde T7, os dois viadutos subterrâneos (pedestres e ruas) "Marx Dormoy - Perdereau", que foram removidos do amianto no início de 2024, serão removidos e aterrados.

Uma primeira fase, concentrada no lado oeste (rue Marx Dormoy), foi realizada em maio de 2024. As fases 2 e 3 serão realizadas no centro da RN7 e no lado leste (rue Perdereau).

Quanto tempo vai durar o trabalho?

As intervenções realizadas como parte do trabalho ocorrerão de 19 de agosto a 19 de outubro:

- A Fase 2 começará em 19 de agosto e terminará na semana de 9 de setembro.

- A Fase 3 começará na semana de 9 de setembro e terminará em 19 de outubro.

O que isso vai mudar?

• Para pedestres:

• O acesso às lojas próximas e às entradas de estacionamento será mantido.

• O caminho para pedestres será modificado no nível do Boulevard Marcel Perdereau.

• Para motoristas:

O tráfego na RN7 não será interrompido, mas sim reorganizado.

• Para estacionamento:

Vagas de estacionamento serão removidas periodicamente ao redor do viaduto subterrâneo.

• Para ônibus:

O ponto de ônibus "Marx Dormoy" pode ser modificado em ambas as direções, então será deslocado alguns metros.

Agradecemos sua compreensão e pedimos desculpas por qualquer transtorno causado.