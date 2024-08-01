Obras do viaduto "Marx Dormoy - Perdereau"
Athis-Mons: Passagens subterrâneas "Marx Dormoy - Perdereau"
O bonde T7 circulará no centro da RN7. Para isso, é necessário remover a estrada "Marx Dormoy - Perdereau" e os subterrâneos para pedestres.
Em que consiste o trabalho? Onde eles serão realizados?
Como parte da extensão da linha de bonde T7, os dois viadutos subterrâneos (pedestres e ruas) "Marx Dormoy - Perdereau", que foram removidos do amianto no início de 2024, serão removidos e aterrados.
Uma primeira fase, concentrada no lado oeste (rue Marx Dormoy), foi realizada em maio de 2024. As fases 2 e 3 serão realizadas no centro da RN7 e no lado leste (rue Perdereau).
Quanto tempo vai durar o trabalho?
As intervenções realizadas como parte do trabalho ocorrerão de 19 de agosto a 19 de outubro:
- A Fase 2 começará em 19 de agosto e terminará na semana de 9 de setembro.
- A Fase 3 começará na semana de 9 de setembro e terminará em 19 de outubro.
O que isso vai mudar?
• Para pedestres:
• O acesso às lojas próximas e às entradas de estacionamento será mantido.
• O caminho para pedestres será modificado no nível do Boulevard Marcel Perdereau.
• Para motoristas:
O tráfego na RN7 não será interrompido, mas sim reorganizado.
• Para estacionamento:
Vagas de estacionamento serão removidas periodicamente ao redor do viaduto subterrâneo.
• Para ônibus:
O ponto de ônibus "Marx Dormoy" pode ser modificado em ambas as direções, então será deslocado alguns metros.
Agradecemos sua compreensão e pedimos desculpas por qualquer transtorno causado.