Descubra o projeto
O bonde T7 acompanha uma demanda crescente de viagens, com a requalificação do antigo RN7 e a chegada do metrô 14 ao aeroporto de Orly. Ele promoverá conexões com os metrôs 7 e 14, as futuras linhas 15 e 18, bem como o RER C e D e o ônibus TVM. A extensão conectará a cidade de Athis-Mons a Juvisy-sur-Orge, via Paray-Vieille-Poste, em 12 minutos.
O projeto em um olhar
Uma oportunidade para o sul da Île-de-France
O bonde T7 circula hoje entre as estações Villejuif-Louis Aragon e Athis-Mons-Porte de l'Essonne. Com a extensão da linha até Juvisy-Sur-Orge, viagens locais e viagens de negócios serão ainda mais facilitadas:
- Um serviço reforçado para instalações públicas, áreas comerciais e a área de emprego de Orly-Rungis.
- Novas conexões com os metrôs 7 e 14, RER C e RER D, o ônibus TVM, linhas de ônibus do Grand Pôle Intermodal de Juvisy-Sur-Orge e com as futuras linhas 15 e 18.
- Athis-Mons e Paray-Vieille Poste conectam a Juvisy-Sur-Orge em 12 minutos.
- Um serviço frequente, confiável e rápido graças às faixas dedicadas ao bonde na maior parte do trajeto (apenas a Avenue d'Estienne d'Orves em Juvisy é afetada pelo tráfego compartilhado entre carros e o bonde)
Um projeto para revitalizar o território
Serviço para instalações e lojas
Projetado para uso prático, a extensão do bonde T7 atenderá muitas instalações públicas (hospital, tribunal de primeira instância e delegacia de polícia em Juvisy-sur-Orge, centro aquático, etc.), áreas comerciais (centro comercial Carrefour em Athis-Mons, mercado Juvisy-sur-Ogre), lojas locais e o complexo hoteleiro Orly.
O projeto também proporcionará acesso ao setor Orly-Rungis pelo sul, o principal polo econômico do sul da Île-de-France, com seus 65.000 empregos e 5.500 empresas.
Um novo bonde, espaços públicos reurbanizados
A extensão da linha de bonde T7 apoia as operações de reurbanização das cidades que atravessa:
- Em Athis-Mons e Paray-Vieille Poste, o bonde contribuirá para a reurbanização da RN7, que se tornará um verdadeiro boulevard urbano. Programas de moradia, varejo e serviços encontrarão seu lugar aqui.
- A Avenue d'Estienne d'Orves será a nova porta de entrada para Juvisy-Sur-Orge a partir do Grand Pôle Intermodal.
- A inserção do bonde T7 Place du Maréchal Leclerc será tratada de acordo com a estrutura existente.
- A travessia subterrânea do Parc de la Mairie será acompanhada por uma recomposição paisagística.
Os principais passos
- Fevereiro de 2023: Inauguração da concessão e obras preparatórias
- Outono 2023: Inquérito ambiental público
- Início de 2025: Lançamento de obras de desenvolvimento urbano no setor RN7
- Final de 2026: Início das obras de infraestrutura na linha e no túnel
- Horizonte 2032: Testes e ensaio seco, comissionamento provisório