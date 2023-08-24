Descubra o projeto

Serviço para instalações e lojas

Projetado para uso prático, a extensão do bonde T7 atenderá muitas instalações públicas (hospital, tribunal de primeira instância e delegacia de polícia em Juvisy-sur-Orge, centro aquático, etc.), áreas comerciais (centro comercial Carrefour em Athis-Mons, mercado Juvisy-sur-Ogre), lojas locais e o complexo hoteleiro Orly.

O projeto também proporcionará acesso ao setor Orly-Rungis pelo sul, o principal polo econômico do sul da Île-de-France, com seus 65.000 empregos e 5.500 empresas.

Um novo bonde, espaços públicos reurbanizados

A extensão da linha de bonde T7 apoia as operações de reurbanização das cidades que atravessa:

Em Athis-Mons e Paray-Vieille Poste, o bonde contribuirá para a reurbanização da RN7 , que se tornará um verdadeiro boulevard urbano . Programas de moradia, varejo e serviços encontrarão seu lugar aqui.

A Avenue d'Estienne d'Orves será a nova porta de entrada para Juvisy-Sur-Orge a partir do Grand Pôle Intermodal.

A inserção do bonde T7 Place du Maréchal Leclerc será tratada de acordo com a estrutura existente.

A travessia subterrânea do Parc de la Mairie será acompanhada por uma recomposição paisagística.

Os principais passos