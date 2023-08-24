Documentos do projeto

ExtensãoAthis-Mons > Juvisy-sur-Orge
Investigação de interesse público Ordem de inquérito público
PDF
Investigação de interesse público Aviso de inquérito público
Ata da Reunião Ata de 1º de março de 2013 - reunião da FNAUT e da ALE
Ata da Reunião Ata de 29 de março de 2012 - TUE e reunião da FCDE
Ata da Reunião Ata de 5 de julho de 2012 - Reunião ALE, APAQS, JIT, FNAUT
Ata da Reunião Ata de 9 de dezembro de 2013 - reunião da FNAUT e da CIRCULE
Ata da Reunião Ata de 13 de dezembro de 2013 – Reunião do ALC
Ata da Reunião Ata de 17 de junho de 2014 - reunião dos membros eleitos da Câmara de Comércio e Indústria
Ata da Reunião Ata de 6 de fevereiro de 2014 - Reunião da FCDE e do MDB
Ata da Reunião CR AthisReunião de apresentação do Mons 16.12.2021
Investigação de interesse público Declaração de utilidade pública
Investigação de interesse público Declaração do Projeto STIF
Contextos Folheto informativo para a investigação pública de 21 de maio a 22 de junho de 2013
Meio ambiente Folheto ambiental
Contextos Boletim Nº 2 - Abril de 2013
Contextos Boletim nº 3 - janeiro de 2014
Contextos Boletim nº4 - outubro de 2014
Investigação de interesse público Extensão da declaração de utilidade pública
Ata da Reunião Reunião pública de Juvisy-sur-Orge das 18nov2021_Compte atas
Artigos de Pesquisa Diagrama esquemático
Reunião pública T7_reunion_publique_Athis-Seg 16.12.21
Reunião pública T7_reunion_publique_Juvisy 18.11.21