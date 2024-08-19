ExtensãoAthis-Mons > Juvisy-sur-Orge
Reuniões Públicas
Relatórios
Ata de 12 de junho de 2024 - Reunião pública - Juvisy-sur-Orge
Ata de 19 de setembro de 2023 - Reunião pública sobre estudos hidrogeológicos - Juvisy-sur-Orge
Ata de 1º de fevereiro de 2023 - Reunião pública - Athis-Mons
1.5 MB
Ata de 16 de dezembro de 2021 - Reunião de apresentação - Athis-Mons
888.3 KB
Ata de 18 de novembro de 2021 - Reunião pública - Juvisy-sur-Orge
754.8 KB
888.3 KB
Ata de 17 de junho de 2014 - Reunião dos membros eleitos da Câmara de Comércio e Indústria
8.0 MB
Ata de 6 de fevereiro de 2014 - reunião da CFDE e do MDB
415.9 KB
Ata de 9 de dezembro de 2013 - reunião da FNAUT e da CIRCULE
401.6 KB
427.7 KB
Ata de 1º de março de 2013 - reunião da FNAUT e da ALE
451.9 KB
Ata de 29 de março de 2012 - TUE e reunião da FCDE
208.1 KB
Ata de 5 de julho de 2012 - reunião ALE, APAQS, JAT, FNAUT
678.8 KB
Apresentações
Apresentação de 12 de junho de 2024 - Reunião pública - Juvisy-sur-Orge
Apresentação de 19 de setembro de 2023 - Reunião pública - Juvisy-sur-Orge
Apresentação de 8 de junho de 2023 - Reunião pública - Juvisy-sur-Orge
Apresentação de 1º de fevereiro de 2023 - Reunião pública - Athis-Mons
3.1 MB
Apresentação de 16 de dezembro de 2021 - Reunião pública - Athis-Mons
6.3 MB
Apresentação de 18 de novembro de 2021 - Reunião pública - Juvisy-sur-Orge
7.4 MB