Circulando em um ambiente renovado... e preservado

A extensão do bonde T7 segue uma abordagem ambiental exigente.

Da RN7 em Athis-Mons até o centro da cidade de Juvisy-Sur-Orge, o bonde T7 atenderá setores em plena renovação e fortalecerá a atratividade do território. O plantio de árvores e o desenvolvimento de caminhos para pedestres na RN7 contribuirão para a renovação do ambiente de vida e para a criação de uma avenida urbana mais tranquila.

Em Juvisy-Sur-Orge, o Observatório Camille Flammarion, classificado como Monumento Histórico em 2009, o edifício Ducastel e o parque serão enriquecidos por um novo pátio arborizado cujas coberturas leves evitarão o efeito de "ilha de calor".

Estudados com bastante antecedência, os métodos de integração do projeto também visam preservar os lençols freáticos. Além disso, a rota escolhida preserva a possibilidade de reabrir o Cours de l'Orge.