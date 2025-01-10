Declaração do Projeto Aprovada!

Após a investigação pública realizada de 21 de maio a 25 de junho de 2024 e o parecer favorável da comissão de inquérito sobre o projeto em outubro, o conselho de administração da Île-de-France Mobilités votou por unanimidade, na quarta-feira, 11 de dezembro de 2024, para declarar o projeto de extensão do bonde T8 para o sul.

Qual é a declaração do projeto?

A declaração do projeto é elaborada pelo proprietário do projeto ao final da investigação pública para justificar o interesse geral da operação planejada. Leva em consideração o estudo de impacto, o parecer da autoridade administrativa do Estado competente em matérias ambientais e o resultado da consulta pública. Especifica os compromissos do proprietário do projeto para levantar as reservas e implementar as recomendações da comissão de inquérito.

Assim, para remover a única reserva feita pela comissão de inquérito sobre o projeto de extensão da T8 para o sul, os diretores da Île-de-France Mobilités aprovaram o compromisso do proprietário do projeto de estudar e comparar dois cenários para identificar a solução técnica para a travessia do canal Saint-Denis que melhor pudesse limitar os impactos temporários e permanentes, aspectos de terra, som, visuais e financeiros da operação, no nível da Avenue Francis de Pressensé.

Próximo passo: a declaração de utilidade pública

Os Prefeitos de Seine-Saint-Denis e da Região da Île-de-France em breve declararão o projeto de utilidade pública. Isso permitirá ratificar a inclusão do projeto T8 Sud no plano urbano intercomunitário local da Comuna de Plaine e garantir a continuidade da operação.