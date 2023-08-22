O setor parisiense
Os desafios do setor
- Cruzando o anel viário e o Boulevard des Maréchaux: o bonde cruzará essas duas principais artérias da conurbação parisiense antes de chegar ao seu novo terminal. Minimizar o impacto no tráfego e garantir a prioridade do bonde em todos os entroncamentos que pontuam a Avenue de la Porte d'Aubervilliers representa um grande desafio no setor.
- Apoiando a reurbanização da Porte d'Aubervilliers: o bonde representa uma oportunidade excepcional para fortalecer o caráter urbano e paisagístico dessa linha vital entre os 18º e 19º arrondissements e o município de Aubervilliers. Os interesses sociais, paisagísticos e ecológicos representados por essa reurbanização são ainda mais significativos, pois o bonde atenderá bairros que são alvo de grandes projetos de renovação urbana. Embora o projeto resulte no corte de cerca de 40 árvores nesse trecho da rota, a reurbanização da rotatória Place Skanderbeg e o reforço e extensão do corredor arborizado no centro da avenida até a Avenida Victor Hugo em Aubervilliers permitirão o plantio de mais de 100 árvores na área.
- Otimização da intermodalidade: um grande desafio para o setor é a qualidade das conexões com a estação RER E Rosa Parks, a estação de bonde T3b e as paradas das várias linhas de ônibus que atendem o entroncamento. As trocas de passageiros ocorrerão no mesmo nível da grande praça em frente ao Rosa Parks. Garantir a fluidez do tráfego, a legibilidade, segurança e conforto das rotas de conexão exige intervenções direcionadas no pátio (sinalização, greening, etc.). Essas terão que ser elaboradas em estreita consulta com os moradores locais e todos os envolvidos.
A estação terminal Rosa Parks (intenção de desenvolvimento não contratual)