O Plano de Mobilidade na Île-de-France
Publicado em
O Plano de Mobilidade da Île-de-France, aprovado pelo Conselho Regional em 24 de setembro de 2025, estabelece a estrutura para todas as políticas de mobilidade na região da Île-de-France até 2030. Ele sucede o Plano de Viagem Urbana da Île-de-France (PDUIF), que ocupou esse papel no período de 2010 a 2020. Ela abrange todos os modos de transporte, tanto para pessoas (transporte público, caminhada, ciclismo, carros) quanto para mercadorias (rio, trem, estrada). Promove ações coerentes para esses diferentes modos de viagem, a fim de atender às necessidades de viagem, protegendo o meio ambiente e a saúde.
Uma elaboração liderada pela Île-de-France Mobilités
Liderado pela Île-de-France Mobilités, o desenvolvimento do Plano de Mobilidade baseou-se na mobilização de todos os atores da mobilidade na Île-de-France:
- A Região da Île-de-France
- O Estado
- Departamentos, intermunicípios e municípios
- Operadores e atores no transporte de pessoas e mercadorias
- Associações e atores econômicos no território
A Île-de-France Mobilités organizou inúmeros workshops com todos esses envolvidos. O objetivo era reunir suas ideias e descobrir suas prioridades para o futuro da mobilidade, levando em conta a diversidade dos territórios da Île-de-France, desde as partes mais densas até as mais rurais.
A consulta regulatória foi organizada pela Região da Île-de-France, com em especial uma investigação pública na qual todos os residentes da Île-de-France foram convidados a participar para dar sua opinião sobre o projeto de plano.
Objetivos ambiciosos para enfrentar os grandes desafios da região da Île-de-France
O Plano de Mobilidade visa mudar as práticas de viagem para uma mobilidade mais sustentável até 2030.
Para alcançar isso, foram estabelecidos objetivos ambiciosos:
Preservando o meio ambiente e a saúde de todos
- 26% das emissões de gases de efeito estufa entre 2019 e 2030
- Conformidade com os valores limites regulatórios para a concentração de poluentes atmosféricos em toda a região de Île-de-France
- 50% das pessoas mortas e gravemente feridas nas ruas e ruas da Île-de-France (entre 2015-2019 e 2025-2029)
Mudando o uso de diferentes modos para uma mobilidade mais sustentável
- 15% das viagens de carro e motocicletas motorizadas (entre 2019 e 2030)
- + 15% das viagens de transporte público (entre 2023 e 2030)
- Aumento de 3 vezes nas viagens de bicicleta
Caminhando para uma frota de veículos rodoviários mais limpa até 2030
- 30% de carros elétricos ou híbridos plug-in e veículos comerciais leves
- Ônibus e vagões 100% limpos
- 32% de caminhões limpos
Um plano de ação em quatorze eixos e quarenta e seis ações
Para alcançar seus objetivos ambiciosos, o Plano de Mobilidade baseia-se em uma estratégia de ação baseada na ativação de todas as alavancas sobre as quais os atores públicos podem agir.
Prioridade nº 1 - Desenvolver o uso do transporte público tornando-o mais atraente
Para alcançar objetivos ambientais, o uso do transporte público deve continuar aumentando.
Para fazer com que o maior número possível de pessoas queira usá-los diariamente, a revolução do transporte continua com uma oferta cada vez mais segura e eficiente, adaptada a cada território e seus habitantes.
Eixo nº 2 - Colocar o pedestre no centro das políticas de mobilidade
Caminhar é bom para a saúde, sim, e também para o meio ambiente.
Assim, para incentivar os moradores de Île-de-France a escolherem caminhar sempre que possível, o plano planeja sistematizar a prioridade dada aos pedestres no desenvolvimento de espaços públicos e melhorar suas condições de viagem, por exemplo, criando espaços e calçadas mais seguros e confortáveis (bancos, iluminação, verdejamento, etc.).
Eixo nº 3 - Garantindo viagens inclusivas tornando as redes acessíveis
Como?
- Acelerando a acessibilidade das estradas em áreas urbanas (por exemplo, calçadas adaptadas e passagens de pedestres) com uma abordagem que leva em conta os diferentes tipos de deficiência
- Continuando a tornar acessível a rede de transporte público já em andamento
Consulte as políticas de acessibilidade da rede Île-de-France:
Prioridade nº 4 - Incentivo ao uso de bicicletas
Como?
- Facilitando e tornando mais seguro a prática diária, desenvolvendo ciclovias e aumentando o número de vagas para bicicletas em residências e escritórios, mas também na rua e próximas a estações de trem e de transporte
- Promovendo a bicicleta e oferecendo serviços associados, como o serviço de aluguel de Véligo, o reparo ou eletrificação da bicicleta
- Continuando a fornecer subsídios para compras para tornar a prática acessível ao maior número possível de pessoas
Eixo 5 - Apoio ao uso compartilhado de carros
Como?
- Incentivando e facilitando a prática do carona
- Criando linhas de carona (especialmente nos subúrbios externos, às vezes longe da rede ferroviária de transporte público).
- Regulando a qualidade dos serviços dos operadores de compartilhamento de carros
Prioridade nº 6 - Facilitar a transição de um meio de transporte para outro para a mesma viagem
Para incentivar os residentes de Île-de-France a escolherem mobilidade sustentável, é necessário garantir uma conexão suave entre os diferentes modos de transporte disponíveis na região.
Isso é o que chamamos de intermodalidade.
Ou seja, poder alternar do carro para o trem e o ônibus ou da bicicleta, para o bonde e metrô, com facilidade, e isso, para a mesma viagem.
Você pode consultar todos os planos diretores para intermodalidade:
Eixo 7 - Tornando a estrada mais multimodal, segura e sustentável
Como?
- Priorizando e desenvolvendo a rede viária para maior segurança
- Implementação de faixas dedicadas para transporte público e carona
- Melhorando a qualidade do serviço de todos os modos de transporte na rede rodoviária
- Melhorando o desempenho ambiental da rede viária, em especial para adaptá-la às mudanças climáticas e reduzir o ruído para os moradores locais
Prioridade nº 8 - Melhor compartilhamento da rua entre os diferentes meios de transporte
O objetivo? Compartilhar efetivamente as faixas de tráfego urbano entre os diferentes modos de transporte, em favor de modos alternativos ao carro particular (caminhada, ciclismo, transporte público).
Prioridade nº 9 - Adaptação da política de estacionamento para os diferentes territórios
O objetivo é adotar uma abordagem global nas políticas de estacionamento, lidando tanto com espaços privados (limitando a construção de vagas em novos edifícios (escritórios, moradias) em áreas bem atendidas pelo transporte) quanto com estacionamento público na rua.
O objetivo é garantir a consistência com outras políticas de mobilidade, em particular a do transporte público, e entre municípios vizinhos.
Eixo 10 - Apoiar uma logística mais sustentável e eficiente
Como seria uma logística mais sustentável?
- Otimizar a logística urbana, o último elo da cadeia de mercadorias, melhorando a organização das entregas na cidade
- A transição energética dos veículos
- Ou o crescimento do transporte de cargas por via fluvial ou ferrovia
Eixo 11 - Acelerando a transição energética dos veículos
Como? Por:
- Comprar subsídios para veículos menos poluentes
- A instalação de estações de recarga elétrica
- A transição da frota de ônibus e ônibus da Île-de-France Mobilités para energia limpa
- O desenvolvimento do reabastecimento com energias mais sustentáveis (bioNGV, hidrogênio, etc.)
Descubra nosso artigo sobre a transição energética dos veículos em Île-de-France:
Prioridade 12 - Coordenar uma política de solidariedade para os serviços de mobilidade
Tornando os serviços de mobilidade acessíveis aos residentes mais vulneráveis economicamente de Île-de-France (tarifas de solidariedade, auxílios à ecomobilidade, orientações para facilitar a mobilidade).
Descubra os preços e pacotes escolares em Île-de-France:
Eixo 13 - Promovendo uma mobilidade turística mais sustentável
O objetivo é facilitar a mobilidade dos turistas para viajar pela região da Île-de-France e visitar locais turísticos.
O objetivo? Ofereça opções que melhorem a experiência do viajante e incentive-os a usar modos sustentáveis.
Eixo nº 14 - Mudança de hábitos de viagem
Esse eixo consiste em agir sobre o comportamento dos moradores de Île-de-France para incentivá-los a adotar práticas de mobilidade mais sustentáveis, especialmente mirando empregadores e escolas.
Descubra as ações tomadas com as empresas:
Com o Plano de Mobilidade para 2030, a região da Île-de-France será a primeira região da França no caminho da neutralidade de carbono até 2050!
Uma implementação coletiva adaptada a todos os territórios
A implementação do Plano de Mobilidade 2030 envolve não apenas a Île-de-France Mobilités, mas todos os atores regionais de mobilidade que participaram de seu desenvolvimento.
As ações abrangem diversas competências relacionadas à mobilidade: organização do transporte público, mas também o desenvolvimento e a gestão de estradas, polícia de trânsito, organização de estacionamento nas ruas, etc.
Essas responsabilidades são de muitos atores da região da Île-de-France, em particular os serviços do Estado, da Região, dos departamentos, dos intermunicípios (EPCI) e dos municípios.
A implementação do Plano de Mobilidade baseia-se, portanto, na articulação e coordenação das intervenções de todos esses intervenientes, bem como de atores privados que contribuem para que a mobilidade na região de Île-de-France funcione.
O Plano de Mobilidade não tem a intenção de detalhar todas as medidas a serem tomadas em nível local. O Código de Transporte prevê que ele seja complementado por planos locais de mobilidade (PLM) que detalham e especificam seu conteúdo. A Île-de-France Mobilités apoia os intermunicípios responsáveis pelo desenvolvimento desses PLMs para orientá-los nessa implementação e fornecer suporte metodológico. Planos locais de desenvolvimento urbano (PLU) elaborados por municípios ou intermunicípios também são ferramentas essenciais para a implementação concreta do Plano de Mobilidade.