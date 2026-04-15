O Plano de Mobilidade na Île-de-France

Uma elaboração liderada pela Île-de-France Mobilités

Liderado pela Île-de-France Mobilités, o desenvolvimento do Plano de Mobilidade baseou-se na mobilização de todos os atores da mobilidade na Île-de-France:

A Região da Île-de-France

O Estado

Departamentos, intermunicípios e municípios

Operadores e atores no transporte de pessoas e mercadorias

Associações e atores econômicos no território

A Île-de-France Mobilités organizou inúmeros workshops com todos esses envolvidos. O objetivo era reunir suas ideias e descobrir suas prioridades para o futuro da mobilidade, levando em conta a diversidade dos territórios da Île-de-France, desde as partes mais densas até as mais rurais.

A consulta regulatória foi organizada pela Região da Île-de-France, com em especial uma investigação pública na qual todos os residentes da Île-de-France foram convidados a participar para dar sua opinião sobre o projeto de plano.

Objetivos ambiciosos para enfrentar os grandes desafios da região da Île-de-France

O Plano de Mobilidade visa mudar as práticas de viagem para uma mobilidade mais sustentável até 2030.

Para alcançar isso, foram estabelecidos objetivos ambiciosos:

Preservando o meio ambiente e a saúde de todos

26% das emissões de gases de efeito estufa entre 2019 e 2030

Conformidade com os valores limites regulatórios para a concentração de poluentes atmosféricos em toda a região de Île-de-France

50% das pessoas mortas e gravemente feridas nas ruas e ruas da Île-de-France (entre 2015-2019 e 2025-2029)

Mudando o uso de diferentes modos para uma mobilidade mais sustentável

15% das viagens de carro e motocicletas motorizadas (entre 2019 e 2030)

+ 15% das viagens de transporte público (entre 2023 e 2030)

Aumento de 3 vezes nas viagens de bicicleta

Caminhando para uma frota de veículos rodoviários mais limpa até 2030