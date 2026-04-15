O Plano de Mobilidade na Île-de-France

Publicado em

O Plano de Mobilidade da Île-de-France, aprovado pelo Conselho Regional em 24 de setembro de 2025, estabelece a estrutura para todas as políticas de mobilidade na região da Île-de-France até 2030. Ele sucede o Plano de Viagem Urbana da Île-de-France (PDUIF), que ocupou esse papel no período de 2010 a 2020. Ela abrange todos os modos de transporte, tanto para pessoas (transporte público, caminhada, ciclismo, carros) quanto para mercadorias (rio, trem, estrada). Promove ações coerentes para esses diferentes modos de viagem, a fim de atender às necessidades de viagem, protegendo o meio ambiente e a saúde.

Uma elaboração liderada pela Île-de-France Mobilités

Liderado pela Île-de-France Mobilités, o desenvolvimento do Plano de Mobilidade baseou-se na mobilização de todos os atores da mobilidade na Île-de-France:

  • A Região da Île-de-France
  • O Estado
  • Departamentos, intermunicípios e municípios
  • Operadores e atores no transporte de pessoas e mercadorias
  • Associações e atores econômicos no território

A Île-de-France Mobilités organizou inúmeros workshops com todos esses envolvidos. O objetivo era reunir suas ideias e descobrir suas prioridades para o futuro da mobilidade, levando em conta a diversidade dos territórios da Île-de-France, desde as partes mais densas até as mais rurais.

A consulta regulatória foi organizada pela Região da Île-de-France, com em especial uma investigação pública na qual todos os residentes da Île-de-France foram convidados a participar para dar sua opinião sobre o projeto de plano.

Objetivos ambiciosos para enfrentar os grandes desafios da região da Île-de-France

O Plano de Mobilidade visa mudar as práticas de viagem para uma mobilidade mais sustentável até 2030.

Para alcançar isso, foram estabelecidos objetivos ambiciosos:

Preservando o meio ambiente e a saúde de todos

  • 26% das emissões de gases de efeito estufa entre 2019 e 2030
  • Conformidade com os valores limites regulatórios para a concentração de poluentes atmosféricos em toda a região de Île-de-France
  • 50% das pessoas mortas e gravemente feridas nas ruas e ruas da Île-de-France (entre 2015-2019 e 2025-2029)

Mudando o uso de diferentes modos para uma mobilidade mais sustentável

  • 15% das viagens de carro e motocicletas motorizadas (entre 2019 e 2030)
  • + 15% das viagens de transporte público (entre 2023 e 2030)
  • Aumento de 3 vezes nas viagens de bicicleta

Caminhando para uma frota de veículos rodoviários mais limpa até 2030

  • 30% de carros elétricos ou híbridos plug-in e veículos comerciais leves
  • Ônibus e vagões 100% limpos
  • 32% de caminhões limpos
Um plano de ação em quatorze eixos e quarenta e seis ações

Para alcançar seus objetivos ambiciosos, o Plano de Mobilidade baseia-se em uma estratégia de ação baseada na ativação de todas as alavancas sobre as quais os atores públicos podem agir.

Prioridade nº 1 - Desenvolver o uso do transporte público tornando-o mais atraente

Para alcançar objetivos ambientais, o uso do transporte público deve continuar aumentando.

Para fazer com que o maior número possível de pessoas queira usá-los diariamente, a revolução do transporte continua com uma oferta cada vez mais segura e eficiente, adaptada a cada território e seus habitantes.

Eixo nº 2 - Colocar o pedestre no centro das políticas de mobilidade

Caminhar é bom para a saúde, sim, e também para o meio ambiente.

Assim, para incentivar os moradores de Île-de-France a escolherem caminhar sempre que possível, o plano planeja sistematizar a prioridade dada aos pedestres no desenvolvimento de espaços públicos e melhorar suas condições de viagem, por exemplo, criando espaços e calçadas mais seguros e confortáveis (bancos, iluminação, verdejamento, etc.).

Eixo nº 3 - Garantindo viagens inclusivas tornando as redes acessíveis

Como?
  • Acelerando a acessibilidade das estradas em áreas urbanas (por exemplo, calçadas adaptadas e passagens de pedestres) com uma abordagem que leva em conta os diferentes tipos de deficiência
  • Continuando a tornar acessível a rede de transporte público já em andamento

Consulte as políticas de acessibilidade da rede Île-de-France:

Prioridade nº 4 - Incentivo ao uso de bicicletas

Como?
  • Facilitando e tornando mais seguro a prática diária, desenvolvendo ciclovias e aumentando o número de vagas para bicicletas em residências e escritórios, mas também na rua e próximas a estações de trem e de transporte
  • Promovendo a bicicleta e oferecendo serviços associados, como o serviço de aluguel de Véligo, o reparo ou eletrificação da bicicleta
  • Continuando a fornecer subsídios para compras para tornar a prática acessível ao maior número possível de pessoas

Eixo 5 - Apoio ao uso compartilhado de carros

Como?

Prioridade nº 6 - Facilitar a transição de um meio de transporte para outro para a mesma viagem

Para incentivar os residentes de Île-de-France a escolherem mobilidade sustentável, é necessário garantir uma conexão suave entre os diferentes modos de transporte disponíveis na região.

Isso é o que chamamos de intermodalidade.

Ou seja, poder alternar do carro para o trem e o ônibus ou da bicicleta, para o bonde e metrô, com facilidade, e isso, para a mesma viagem.

Você pode consultar todos os planos diretores para intermodalidade:

Eixo 7 - Tornando a estrada mais multimodal, segura e sustentável

Como?

  • Priorizando e desenvolvendo a rede viária para maior segurança
  • Implementação de faixas dedicadas para transporte público e carona
  • Melhorando a qualidade do serviço de todos os modos de transporte na rede rodoviária
  • Melhorando o desempenho ambiental da rede viária, em especial para adaptá-la às mudanças climáticas e reduzir o ruído para os moradores locais

Prioridade nº 8 - Melhor compartilhamento da rua entre os diferentes meios de transporte

O objetivo? Compartilhar efetivamente as faixas de tráfego urbano entre os diferentes modos de transporte, em favor de modos alternativos ao carro particular (caminhada, ciclismo, transporte público).

Prioridade nº 9 - Adaptação da política de estacionamento para os diferentes territórios

O objetivo é adotar uma abordagem global nas políticas de estacionamento, lidando tanto com espaços privados (limitando a construção de vagas em novos edifícios (escritórios, moradias) em áreas bem atendidas pelo transporte) quanto com estacionamento público na rua.

O objetivo é garantir a consistência com outras políticas de mobilidade, em particular a do transporte público, e entre municípios vizinhos.

Eixo 10 - Apoiar uma logística mais sustentável e eficiente

Como seria uma logística mais sustentável?

  • Otimizar a logística urbana, o último elo da cadeia de mercadorias, melhorando a organização das entregas na cidade
  • A transição energética dos veículos
  • Ou o crescimento do transporte de cargas por via fluvial ou ferrovia

Eixo 11 - Acelerando a transição energética dos veículos

Como? Por:

  • Comprar subsídios para veículos menos poluentes
  • A instalação de estações de recarga elétrica
  • A transição da frota de ônibus e ônibus da Île-de-France Mobilités para energia limpa
  • O desenvolvimento do reabastecimento com energias mais sustentáveis (bioNGV, hidrogênio, etc.)

Descubra nosso artigo sobre a transição energética dos veículos em Île-de-France:

Prioridade 12 - Coordenar uma política de solidariedade para os serviços de mobilidade

Tornando os serviços de mobilidade acessíveis aos residentes mais vulneráveis economicamente de Île-de-France (tarifas de solidariedade, auxílios à ecomobilidade, orientações para facilitar a mobilidade).

Descubra os preços e pacotes escolares em Île-de-France:

Eixo 13 - Promovendo uma mobilidade turística mais sustentável

O objetivo é facilitar a mobilidade dos turistas para viajar pela região da Île-de-France e visitar locais turísticos.

O objetivo? Ofereça opções que melhorem a experiência do viajante e incentive-os a usar modos sustentáveis.

Eixo nº 14 - Mudança de hábitos de viagem

Esse eixo consiste em agir sobre o comportamento dos moradores de Île-de-France para incentivá-los a adotar práticas de mobilidade mais sustentáveis, especialmente mirando empregadores e escolas.
Descubra as ações tomadas com as empresas:

Com o Plano de Mobilidade para 2030, a região da Île-de-France será a primeira região da França no caminho da neutralidade de carbono até 2050!

Uma implementação coletiva adaptada a todos os territórios

A implementação do Plano de Mobilidade 2030 envolve não apenas a Île-de-France Mobilités, mas todos os atores regionais de mobilidade que participaram de seu desenvolvimento.

As ações abrangem diversas competências relacionadas à mobilidade: organização do transporte público, mas também o desenvolvimento e a gestão de estradas, polícia de trânsito, organização de estacionamento nas ruas, etc.

Essas responsabilidades são de muitos atores da região da Île-de-France, em particular os serviços do Estado, da Região, dos departamentos, dos intermunicípios (EPCI) e dos municípios.

A implementação do Plano de Mobilidade baseia-se, portanto, na articulação e coordenação das intervenções de todos esses intervenientes, bem como de atores privados que contribuem para que a mobilidade na região de Île-de-France funcione.

O Plano de Mobilidade não tem a intenção de detalhar todas as medidas a serem tomadas em nível local. O Código de Transporte prevê que ele seja complementado por planos locais de mobilidade (PLM) que detalham e especificam seu conteúdo. A Île-de-France Mobilités apoia os intermunicípios responsáveis pelo desenvolvimento desses PLMs para orientá-los nessa implementação e fornecer suporte metodológico. Planos locais de desenvolvimento urbano (PLU) elaborados por municípios ou intermunicípios também são ferramentas essenciais para a implementação concreta do Plano de Mobilidade.