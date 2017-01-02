2017, an 2 de la Révolution dans les transports
Le récapitulatif de l’ensemble de ces actions réalisées en 2017 est résumé dans les articles ci-dessous.
200 rames neuves ou rénovées d’ores et déjà livrées sur le réseau francilien
Bus propres et renforcement des dessertes, notamment en Grande couronne
Une sécurité renforcée sur le réseau cette année
Des gares de plus en plus modernes et en accord avec les attentes des voyageurs
Smart Navigo et Vianavigo multiplient les services innovants et inédits