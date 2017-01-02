2017, an 2 de la Révolution dans les transports

Le récapitulatif de l’ensemble de ces actions réalisées en 2017 est résumé dans les articles ci-dessous.

200 rames neuves ou rénovées d’ores et déjà livrées sur le réseau francilien

Bus propres et renforcement des dessertes, notamment en Grande couronne

Une sécurité renforcée sur le réseau cette année

Des gares de plus en plus modernes et en accord avec les attentes des voyageurs

Smart Navigo et Vianavigo multiplient les services innovants et inédits

De nouvelles solutions pour faciliter la mobilité urbaine