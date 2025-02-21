Ähnliche Nachrichten

Ab dem 2. März 2026 wird die Linie 291 mit der Linie 6140 zusammengelegt. Ihre Linie ändert die Nummer, die Fahrpläne und Ihre Kontakte ändern sich, aber die Route bleibt dieselbe.

Neue Route auf der Linie 6140

Die Linie 6140 fusioniert mit der Linie 291 und nimmt ihre Route wieder auf. Sie führt über Pont de Sèvres, Ermitage de Villebon, Flugplatz Morane, De Lattre de Tassigny Vélizy 2, Dewoitine, Marcel Dassault, Le Bois und endet in La Cheminée.

Es fährt jetzt von 6 bis 22:20 Uhr mit einer Passage alle 4 Minuten während der Hauptverkehrszeit, von 6:45 bis 9:15 Uhr und von 16:15 bis 18:30 Uhr. Samstags fährt die Linie von 7 bis 22.15 Uhr zur Endstation Vélizy 2, mit einer Frequenz von 13 Minuten am Morgen und 10 Minuten am Nachmittag.

Eine komfortablere und umweltfreundlichere Reise

Auf dieser Linie kommen neue Biomethanbusse mit bequemen Sitzen und USB-Anschlüssen zum Aufladen an. Seien Sie vorsichtig, aus Sicherheitsgründen ist das Stehen nicht erlaubt.

Die Linie 6142 bedient nun Vélizy 2

Die Linie 6142 fährt nun durch das neue Autobahnkreuz, um Vélizy 2 und das Herz des Gewerbegebiets mit zwei neuen Haltestellen "Vélizy 2" und "Centre Commercial" direkt zu erreichen. Die Linie verkehrt von 6 bis 21 Uhr, um Ihre täglichen Fahrten zu erleichtern. Während der Hauptverkehrszeiten, von 7 bis 9 Uhr und von 16 bis 19 Uhr, profitieren Sie von einer erhöhten Frequenz mit einem Bus alle 10 Minuten.

Routenänderung auf Linie 6145

Aufgrund der langen Bauzeit der Manufaktur ist die Endstation der Linie 6145 seit dem 5. Januar 2026 nach Pont de Sèvres verlegt. Die Route wird weiterentwickelt, um eine neue Verbindung im Norden des Gebiets Inovel Parc Nord zu bieten, indem sie die Haltestellen Pasteur und Copernic bedient. Die Linie fährt von 6 bis 21 Uhr und bietet während der Hauptverkehrszeiten von 7 bis 10 Uhr und von 16 bis 19 Uhr alle 8 Minuten eine Durchfahrt.