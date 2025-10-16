Welche tickets Transportmittel kann ich auf meinen Navigo imagine R Pass laden?
Mit dem Navigo imagine R-Pass können Sie die folgenden Pakete und tickets aufladen:
- Imagine R Junior Paket
- Imagine R School Paket
- Imagine R Student Paket
- Navigo Monatspaket
- Navigo Wochenpaket
- Navigo Tagespaket
- Paket zur Bekämpfung der Umweltverschmutzung
- Ticket Musikfestival
Gut zu wissen
Sie können bis zu zwei Navigo-Tagespakete (oder Wochen oder Monate) in einem einzigen Kaufvorgang erwerben. Ein Navigo-Pass kann bis zu zwei Navigo-Tages- (oder Wochen- oder Monats-) Pakete enthalten.
Erfahren Sie mehr über den Navigo imagine R Pass