Welche tickets Transportmittel kann ich auf meinen Navigo-Pass laden?

Aktualisiert am 16 Oktober 2025

Mit dem Navigo-Pass können Sie Folgendes aufladen:

 

Gut zu wissen

  • Sie können bis zu zwei Navigo-Tagespakete (oder Wochen oder Monate) in einem einzigen Kaufvorgang erwerben. Ein Navigo-Pass kann bis zu zwei Navigo-Tages- (oder Wochen- oder Monats-) Pakete enthalten.
  • Besonderheit des Navigo Liberté + Vertrags: Wenn Sie einen Navigo Liberté + -Vertrag und ein gültiges Paket für Ihren Pass haben (insbesondere Woche, Monat), hat das Paket Vorrang vor der Validierung.

