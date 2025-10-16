Welche tickets Transportmittel kann ich auf meinen Navigo-Pass laden?
Mit dem Navigo-Pass können Sie Folgendes aufladen:
- ein Navigo-Monatspaket,
- ein Navigo-Wochenpaket,
- ein Navigo-Tagespaket,
- einen Navigo Liberté + Vertrag,
- ein kostenloses Navigo-Paket / Kostenlose Jugendliche in der Integration,
- ein Navigo-Solidaritätspaket 75% und Rabatt 50%
- Amethyst-Paket.
Gut zu wissen
- Sie können bis zu zwei Navigo-Tagespakete (oder Wochen oder Monate) in einem einzigen Kaufvorgang erwerben. Ein Navigo-Pass kann bis zu zwei Navigo-Tages- (oder Wochen- oder Monats-) Pakete enthalten.
- Besonderheit des Navigo Liberté + Vertrags: Wenn Sie einen Navigo Liberté + -Vertrag und ein gültiges Paket für Ihren Pass haben (insbesondere Woche, Monat), hat das Paket Vorrang vor der Validierung.