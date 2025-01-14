Wie reist man (gut) mit einem entmaterialisierten Ticket?

Wie funktionieren die Verbindungen mit Ihrem entmaterialisierten Ticket?

Im Bus-/Straßenbahnnetz (außer Schnellstraßenbahn T11, T12, T13)

Verbindungen sind für 1 Stunde 30 Minuten möglich, ohne das Verkehrsmittel zu wechseln oder mit einem anderen Bus oder einer anderen Straßenbahn umzusteigen.

Achtung

Wenn Sie sich bei der ersten Validierung für den Bus oder die Straßenbahn entschieden haben, haben Sie die Möglichkeit, 1 Stunde 30 Minuten lang so viel Straßenbahn oder Bus zu nehmen, wie Sie möchten (außer Hin- und Rückfahrt und außer Reiseunterbrechung).

Auf dem U-Bahn-/Zug-/RER-Netz (und Schnellstraßenbahn T11, T12, T13)

Verbindungen sind für 2 Stunden möglich, ohne das Verkehrsmittel zu wechseln oder mit einer anderen U-Bahn/Zug/RER zu verbinden.

Was Sie wissen müssen

Nach der ersten Validierung haben Sie die Möglichkeit, innerhalb von 2 Stunden so viele U-Bahnen (und/oder RER/Zug/Straßenbahn Express) zu nehmen, wie Sie möchten, solange Sie sich im kontrollierten Bereich aufhalten (außer Hin- und Rückfahrt und Reiseunterbrechung).

Wenn Sie das Verkehrsmittel wechseln, benötigen Sie mehrere Tickets

Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Verkehrsmittel wechseln, werden Ihnen nach Ablauf von 1 Stunde 30 Minuten nach der ersten Entwertung für das Bus-Straßenbahn-Ticket und einmal 2 Stunden für die U-Bahn-Zug-RER-Tickets zwei Tickets berechnet.