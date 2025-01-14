Wie reist man (gut) mit einem entmaterialisierten Ticket?
Sie haben sich für das entmaterialisierte Ticket auf Ihrem Smartphone oder auf der Navigo Easy-Karte entschieden und fragen sich, in welchem Umkreis Sie mit diesen tickets reisen können und welche Verbindungen möglich sind? Lassen Sie es uns erklären.
Gare Saint-Lazare, Umsteigebereich.
Mit entmaterialisierten Tickets auf Smartphone oder Navigo Easy
Mit Bus-Tram-, Metro-Train-RER- oder Paris Région <>Aéroport-Tickets können Sie je nach Ticket mit Bus-Straßenbahn-Linien oder mit U-Bahn-, Zug- und RER-Linien reisen.
Für jede Fahrt auf diesen Linien wird Ihnen am Eingang des Kontrollbereichs ein Ticket berechnet.
Wie funktionieren die Verbindungen mit Ihrem entmaterialisierten Ticket?
Im Bus-/Straßenbahnnetz (außer Schnellstraßenbahn T11, T12, T13)
Verbindungen sind für 1 Stunde 30 Minuten möglich, ohne das Verkehrsmittel zu wechseln oder mit einem anderen Bus oder einer anderen Straßenbahn umzusteigen.
Achtung
Wenn Sie sich bei der ersten Validierung für den Bus oder die Straßenbahn entschieden haben, haben Sie die Möglichkeit, 1 Stunde 30 Minuten lang so viel Straßenbahn oder Bus zu nehmen, wie Sie möchten (außer Hin- und Rückfahrt und außer Reiseunterbrechung).
Auf dem U-Bahn-/Zug-/RER-Netz (und Schnellstraßenbahn T11, T12, T13)
Verbindungen sind für 2 Stunden möglich, ohne das Verkehrsmittel zu wechseln oder mit einer anderen U-Bahn/Zug/RER zu verbinden.
Was Sie wissen müssen
Nach der ersten Validierung haben Sie die Möglichkeit, innerhalb von 2 Stunden so viele U-Bahnen (und/oder RER/Zug/Straßenbahn Express) zu nehmen, wie Sie möchten, solange Sie sich im kontrollierten Bereich aufhalten (außer Hin- und Rückfahrt und Reiseunterbrechung).
Wenn Sie das Verkehrsmittel wechseln, benötigen Sie mehrere Tickets
Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Verkehrsmittel wechseln, werden Ihnen nach Ablauf von 1 Stunde 30 Minuten nach der ersten Entwertung für das Bus-Straßenbahn-Ticket und einmal 2 Stunden für die U-Bahn-Zug-RER-Tickets zwei Tickets berechnet.
Kontrollierter Bereich, warum es wichtig ist, wenn Sie mit der U-Bahn, dem Zug oder der RER umsteigen
Ihnen wird nur ein Ticket berechnet, wenn Sie innerhalb von 2 Stunden mehrere U-Bahnen (und/oder RER/Zug) nehmen, solange Sie sich im kontrollierten Bereich aufhalten. Das heißt, ohne die Ausrüstung zu verlassen oder durch die "Ausgangstüren".
Sobald Sie den kontrollierten Bereich verlassen und den kontrollierten Bereich wieder betreten (durch Entwertung am Eingang), wird Ihnen ein neues Ticket berechnet.
Achtung
Es sei denn, Ihre Verbindung erfolgt in den folgenden Bahnhöfen über die von der öffentlichen Straße zugelassenen Wege.
Durchgang des Validators
Kontrollierter Bereich, unser Rat, nicht herauszukommen
Um zu vermeiden, dass Sie den Transportbereich verlassen und mit zwei Tickets belastet werden, befolgen Sie die Beschilderung (Schilder, Pfeile, Bodenstufen usw.), die die Verbindungen anzeigen.
Dies ist besonders wichtig in großen Bahnhöfen und Bahnhöfen (Châtelet, Gare de Lyon usw.), die über viele Ausgangs- und Validierungsgeräte verfügen.
Am Gare de Lyon erfolgt die Verbindung von der Linie 14 zur Linie 1 nicht über die Treppen in der Mitte des Bahnsteigs (im Bild), sondern über die Treppen am nördlichen Ende, wie das Schild auf dem Foto zeigt
Zur Erinnerung: Die Validierung ist vor jeder Fahrt beim Betreten des Netzes und/oder beim Einsteigen in das Fahrzeug, aber gegebenenfalls auch bei Verbindungen mit Aus- und Ausfahrt obligatorisch, unter Androhung eines Verstoßes.