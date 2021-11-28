Einrichtungen für BusseQuartier de l'Ecole polytechnique > Palaiseau

Das Projekt betrifft den Ausbau des dritten und letzten Abschnitts der Linie 91.06 (fast 3 Kilometer) im Stadtteil École Polytechnique mit eigenen Busspuren. Diese werden die Regelmäßigkeit und Zuverlässigkeit der Linie 91.06 insgesamt verbessern und der wachsenden Nachfrage nach schnellen, komfortablen und sicheren Verbindungen in ein sich schnell entwickelndes Viertel gerecht werden. Darüber hinaus sieht das Projekt auch die Neuqualifizierung des öffentlichen Raums durch die Schaffung von Fahrradanlagen entlang der Busspuren und die Verbreiterung von Bürgersteigen vor, die die Wege aller sichern und die aktive Mobilität fördern werden.