Einrichtungen für BusseQuartier de l'Ecole polytechnique > Palaiseau

Das Projekt betrifft den Ausbau des dritten und letzten Abschnitts der Linie 91.06 (fast 3 Kilometer) im Stadtteil École Polytechnique mit eigenen Busspuren. Diese werden die Regelmäßigkeit und Zuverlässigkeit der Linie 91.06 insgesamt verbessern und der wachsenden Nachfrage nach schnellen, komfortablen und sicheren Verbindungen in ein sich schnell entwickelndes Viertel gerecht werden. Darüber hinaus sieht das Projekt auch die Neuqualifizierung des öffentlichen Raums durch die Schaffung von Fahrradanlagen entlang der Busspuren und die Verbreiterung von Bürgersteigen vor, die die Wege aller sichern und die aktive Mobilität fördern werden.

Region Île-de-France
Departement Essonne
Agglomerationsgemeinschaft Paris Saclay
Île-de-France Mobilités

Das Layout

Karte mit der Route des Busprojekts 91.06 im Quartier de l'Ecole Polytechnique in Palaiseau. Es stellt die bestehende Route der Busse 91.06 und N63, die Route des bevorzugten Projekts und die untersuchte Routenvariante durch die Avenue Becquerel dar. Die Karte zeigt auch die bestehenden Haltestellen sowie die beiden Varianten der vierten Station. Es umfasst bestehende und geplante Fahrradanlagen sowie die verschiedenen Einrichtungen in der Umgebung.

Schlüsselfiguren

6Minuten

um den Campus der École Polytechnique zu überqueren

4Stationen

um dem Sektor zu dienen

1 Bus

alle 3 bis 4 Minuten

17.500 aktive und 18.500 Studenten

auf dem Saclay-Plateau erwartet

Anschlüsse

mit Massy-TGV-Bahnhof, RER B, RER C und der zukünftigen Metrolinie 18

Kalender

  1. 2021
    Vorstudien (DOCP)
  2. 25. Oktober - 28. November 2021
    Vorgespräch
  3. 2022-2023
    Vorstudien (Schema)
  4. Detaillierte Studien (AVP)
  5. Werke