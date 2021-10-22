Layout und Ausstattung

Heute bedienen 3 Haltestellen das Viertel Ecole Polytechnique. Im Rahmen des Projekts werden 4 Haltestellen von der Linie 91.06 im Stadtteil École Polytechnique bedient.

Station 1: bedient die High School, die Schulgruppe und neue Programme und Labore entlang des Green.

Station 2: bedient die Nationale Schule für Statistik und Wirtschaftsverwaltung und die Studentenwohnheime der Ecole Polytechnique, in der Nähe der Treppe vom RER-Bahnhof Lozère.

Station 3: bedient die École nationale supérieure de techniques avancées sowie die Bewohner des Viertels Joncherettes im Osten des Bezirks

Station 4: Zwei Varianten sind vorgesehen