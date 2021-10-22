Layout und Ausstattung
Stationen
Karte mit der Route des Busprojekts 91.06 im Quartier de l'Ecole Polytechnique in Palaiseau. Es stellt die bestehende Route der Busse 91.06 und N63, die Route des bevorzugten Projekts und die untersuchte Routenvariante durch die Avenue Becquerel dar.
Die Karte zeigt auch die bestehenden Haltestellen sowie die beiden Varianten der vierten Station. Es umfasst bestehende und geplante Fahrradanlagen sowie die verschiedenen Einrichtungen in der Umgebung.
Heute bedienen 3 Haltestellen das Viertel Ecole Polytechnique. Im Rahmen des Projekts werden 4 Haltestellen von der Linie 91.06 im Stadtteil École Polytechnique bedient.
Station 1: bedient die High School, die Schulgruppe und neue Programme und Labore entlang des Green.
Station 2: bedient die Nationale Schule für Statistik und Wirtschaftsverwaltung und die Studentenwohnheime der Ecole Polytechnique, in der Nähe der Treppe vom RER-Bahnhof Lozère.
Station 3: bedient die École nationale supérieure de techniques avancées sowie die Bewohner des Viertels Joncherettes im Osten des Bezirks
Station 4: Zwei Varianten sind vorgesehen
- Variante 1: Positionierung in der Nähe des Radars, in der Kontinuität des Fußgängerzentrums, um das Herz des Viertels der Ecole Polytechnique zu bedienen;
- Variante 2: in der Nähe des Kreisverkehrs Denfert-Rochereau, um die Büros nördlich der Avenue Becquerel und den zukünftigen Wartungs- und Lagerstandort der Linie 18 zu bedienen.
Die Einfügung spezieller Busspuren
Im Rahmen des TCSP-Projekts (Transport Collectif en Site Propre) und in Kontinuität mit dem bestehenden Standort wurde das gleiche Prinzip wie auf den ersten beiden Abschnitten der Linie 91.06 beibehalten: Die Busspuren werden so weit wie möglich nebeneinander auf der Fahrbahn in beiden Fahrtrichtungen gebaut. Zwei alternative Bestimmungen werden ebenfalls geprüft:
- Innere Seiteneinfügung: Die eigenen Busspuren (eigener Standort) befinden sich neben den Autospuren auf der Campusseite. Diese Einfügung ermöglicht Fußgängern einen sicheren Zugang zu Bushaltestellen und hält Fahrzeugparkplätze auf der dem Gelände gegenüberliegenden Seite sauber. Diese Entwicklung erfordert jedoch eine Reduzierung der Busgeschwindigkeit, da der Zugang zu Parkplätzen, Anwohnern und Lieferungen die dafür vorgesehene Fahrspur überqueren und die Verlangsamung von Bussen erfordern, um alle Verkehrsteilnehmer zu sichern.
- Äußere seitliche Einfügung: Die eigenen Busspuren (eigener Standort) befinden sich neben den Autospuren auf der Holzseite. Diese Einfügung ermöglicht eine bessere Regelmäßigkeit der Busse, deren Spur somit durch keinen Zugang unterbrochen wird. Diese Option zwingt Fußgänger jedoch, den Fahrzeugverkehr zu überqueren, um einen Bahnhof zu erreichen. Bei dieser Option hätte die Lage des eigenen Standorts keine Auswirkungen auf die bestehende Fahrbahn. Um die Verkehrsbedingungen zu homogenisieren und für das gute Verständnis aller Benutzer wird der Wechsel der TCSP-Einfügelösungen so weit wie möglich eingeschränkt.
Die Ikonographie stellt die zukünftige Entwicklung der Fahrspuren für Busse im inneren seitlichen Einsatz dar.
Von links nach rechts finden wir jeweils den Bürgersteig, die Fahrspuren für Busse, die von Vegetation eingerahmt sind, die Straßen und dann die Fahrspuren für Fahrräder und Fußgänger.
Die Ikonographie stellt die zukünftige Entwicklung der Busspuren in der äußeren seitlichen Einfügung dar.
Von links nach rechts finden wir jeweils den Bürgersteig, die Straßen, die Fahrspuren für Busse, die von Vegetation eingerahmt sind, und die Fahrspuren für Fahrräder und Fußgänger.
Das Grün
Die Perspektive stellt die Entwicklungsabsichten des Boulevard du Green dar. Es gibt einen Bürgersteig, auf dem Menschen gehen, einen Radweg, der von einem Radfahrer benutzt wird, Bäume säumen den Radweg und Menschen überqueren einen Fußgängerüberweg, um die zukünftige Bushaltestelle 91.06 zu erreichen.
Zwischen der Avenue Augustin Fresnel und dem Boulevard des Maréchaux Sud setzt die EPA Paris Saclay ein Projekt zur Entwicklung eines neuen Landschaftsraums namens "Green" um. Dieses Projekt, das dazu bestimmt ist, ein Landschaftsraum zu werden, der vom städtischen Boulevard begrenzt wird, wird in Verbindung mit dem TCSP (Transport Collectif en Site Propre) untersucht, um ihnen eine harmonische Integration zu garantieren:
- Es werden neue Plantagen vorgeschlagen, um einen echten Übergang zwischen dem Landschaftsraum und dem Stadtgebiet zu schaffen;
- Es werden zwei Arten des Einsetzens untersucht: seitlich innen oder seitlich außen. Im ersten Fall befindet sich die Busspur auf der Campusseite und fördert den Service zu den Labors der Ecole Polytechnique, im zweiten Fall befindet sie sich auf der Holzseite, dem Gymnasium und den Schulen und fördert den Zugang.
Der Boulevard des Maréchaux
Die Perspektive stellt die Entwicklungsabsichten des Boulevard des Maréchaux Süd dar. Auf der linken Seite befindet sich eine Gruppe von Gebäuden. In der Mitte sehen wir die zukünftigen Fahrspuren für Busse, Bürgersteige, Straßen und Radwege. Der rechte Teil ist mit Bäumen und Grünflächen bedeckt.
In diesem Sektor spiegelt die Einführung des TCSP (Transport Collectif en Site Propre) den Wunsch des Stadtprojekts wider, einen "Naturcampus" zu schaffen, insbesondere dank der Einfügung breiter Streifen, die zwischen jedem Verkehrsmittel gepflanzt werden, um die Pflanzenkontinuität entlang der Route aufrechtzuerhalten.
Wie beim Rest des Pfades sind zwei Arten des Einfügens möglich:
- Innere Seiteneinfügung: Die Busspur befindet sich neben den Autospuren auf der Campusseite. Diese Einfügung ermöglicht es, die Busspuren näher an die Fußgängerwege zu bringen, aber auch den Service des Campus und die Sicherheit der Benutzer zu stärken, indem sie von den Autospuren entfernt werden. Diese Option könnte sich jedoch auf die Regelmäßigkeit der Busse auswirken, da sie eine Unterbrechung der Busspur impliziert, um den Zugang zu Parkplätzen, Anwohnern und Lieferungen zu ermöglichen.
- Äußere seitliche Einfügung: Die Busspur befindet sich neben den Autospuren auf der Holzseite. Diese Einfügung ermöglicht eine bessere Regelmäßigkeit der Busse, deren Spur somit durch keinen Zugang unterbrochen wird. Diese Option zwingt Fußgänger jedoch, den Fahrzeugverkehr zu überqueren, um einen Bahnhof zu erreichen. Bei dieser Option hätte die Lage des eigenen Standorts keine Auswirkungen auf die bestehende Fahrbahn.
Das Soft-Mode-Projekt
Karte, die die Route der zukünftigen Radwege des Projekts darstellt, die den Campus der Ecole Polytechnique durchqueren und in die Straße nach Saclay münden.
In der Kontinuität der Entwicklung bestehender Abschnitte des TCSP und der Ambitionen des Projekts ZAC Quartier polytechnique wird der Entwicklung von Radwegen in jede Richtung Vorrang eingeräumt.
Die großzügigen Abmessungen der Wege ermöglichen eine ruhige und sichere Nutzung der Straßen durch alle Benutzer.
Die Becquerel-Variante
Es wurde eine Entwicklungsvariante über die Avenue Becquerel untersucht, die den Boulevard des Maréchaux mit dem Kreisverkehr Denfert Rochereau an der Avenue Descartes verbindet.
Heute wurde die Trasse nicht gewählt, da diese Variante die Schaffung einer neuen Straße und die Umstrukturierung bestehender Sportanlagen erfordern würde. Diese Route würde es daher nicht ermöglichen, eine mittelfristige Realisierung des Projekts an einem bestimmten Standort ins Auge zu fassen.